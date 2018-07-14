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Diyanet'ten açıklama! O TRT personeli görevden alındı!

Diyanet'ten açıklama! O TRT personeli görevden alındı!

Diyanet İşleri Başkanlığınca, TRT Diyanet kanalında 2012 yılı arşivlerinde yer alan ve 22 Haziran'da yayımlanan "Tasavvuf Musikisi" isimli programda bir eserin güftesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in isminin geçmesine ilişkin başlatılan idari soruşturmada sorumluluğu tespit edilen personelin görevine son verildiği, adli soruşturma sürecinin de devam ettiği bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 14-07-2018 20:34 - Güncelleme: 14-07-2018 20:34

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "2012 yılı arşivlerinde yer alan Ahmet Hatipoğlu ile Tasavvuf Musikisi programının TRT Diyanet ekranında 22 Haziran 2018 tarihinde yayınlandığı ve yayın esnasında bestesi Hatipoğlu'na ait olan bir eserin güftesinde FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in isminin geçtiği fark edilmiştir, idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Başkanlık, bugün bazı medya organlarında TRT Diyanet ile ilgili yer  alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

 Açıklamada, "2012 yılı arşivlerinde yer alan Ahmet Hatipoğlu ile  Tasavvuf Musikisi programının TRT Diyanet ekranında 22 Haziran 2018 tarihinde  yayınlandığı ve yayın esnasında bestesi Devlet Musikisi Tasavvuf Müziği Korosu  Şefi Ahmet Hatipoğlu'na ait olan bir eserin güftesinde Fetullahçı Terör  Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması elebaşı Fetullah Gülen'in isminin geçtiği fark  edilmiştir. Gerekçesi her ne olursa olsun, böyle bir yanlışı tasvip etmek  kesinlikle mümkün değildir." ifadeleri kullanıldı.

Başkanlık tarafından söz konusu programla ilgili ihmalde kasıt  ihtimalinin bulunup bulunmadığını saptamak üzere derhal harekete geçildiği  bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"23 Haziran 2018 tarihinde, yayından sorumlu personel hakkında idari  soruşturma ivedilikle başlatılmıştır. İdari soruşturma neticesinde, sorumluluğu  tespit edilen personelin görevine son verilmiş olup adli soruşturma süreci devam  etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı, din istismarı konusunda milletimizi  bilinçlendirmeyi ve hain terör örgütü FETÖ ile mücadeleyi kesintisiz  sürdürmektedir."

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  • AKP İktidar Oldu, Böyle Oldu 14 Temmuz 2018 21:16 Siyasi kanada dokunulmalı.

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