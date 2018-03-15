Diyanet’e başkaldırdı: Erkekseniz…

20 yıldan fazla Diyanet'te çalışan ve sonra Süleymaniye Vakfını kuran Abdülaziz Bayındır, Diyanet'in kadınlarla ilgili ayetleri saptırdığını belirtti.

KRT'de Ferit Atay'a konuşan Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır Diyanet İşleri Başkanlığı'na meydan okudu.

Diyanet'in kadınlarla ilgili ayetleri saptırdığını söyleyen Bayındır şöyle konuştu: "Diyanet İşleri Başkanlığı'na meydan okuyorum! Erkekseniz çıkın karşıma! Kadınları dövün diyorsunuz! Özellikle kadınlarla ilgili ayetleri saptırıyorsunuz!" İşte o görüntüler...

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