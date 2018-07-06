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Diyanet'e 9 bin 500 kişi alınacak

Diyanet'e 9 bin 500 kişi alınacak

Yalova'da Raif Dinçkök Kültür Merkezinde düzenlenen "Hafızlık İcazet Merasimi"nde konuşan Erbaş, hafızlık yapanların sayısının artmasına ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 06-07-2018 19:03 - Güncelleme: 06-07-2018 19:03

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Geçtiğimiz 6 ay öncesinde 3 bin Kuran kursu öğreticisi aldık. 6 bin imam aldık, 500 müezzin aldık. 9 bin 500 kişi. İnşallah önümüzdeki aylarda bir 9 bin 500 kişiyi daha kadrolarımıza katmış olacağız." dedi.

Erbaş, 81 milyon nüfusa sahip Türkiye'de hafız sayısının 150 bine ancak yaklaştığına değinerek, "Biz bunu daha da arttırmalıyız. Bazı İslam ülkelerini dolaşıyoruz. 10-20 milyon nüfusa sahip ülkelerde yüz binlerce hafız var. Kimi yerde 500 bin, kimi yerde 1 milyon hafız var. Ülkenin nüfusu 10-20 milyon. Demek ki böyle bir gelenek oluşmuş. Biz de istiyoruz ki pek çoğumuz Kuran-ı Kerim'in hafızlık nimetini kapalım. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan Kuran kursu öğreticilerimiz, hanımefendiler, şu anda fahrilerle birlikte sayısı 45 binler civarında. Elhamdülillah. Milletimize hizmet ediyorlar. Milletimizin çocuklarına hizmet ediyorlar. 4-6 yaş grubunda Kuran kurslarımızda kayıtlı 140 bin kadar öğrencimiz var. Şimdi yaz Kuran kurslarımıza devam eden yaş sınırı 4'ten başlıyor, 14-15-16 belki 20 yaşlarına kadar öğrencilerimiz var." şeklinde konuştu.

 
Bu öğrencilere hoca hanımların ders vereceğini belirten Erbaş, onların sayısının mümkün olduğunca artmasını istediklerini vurguladı.

Erbaş, fahri Kuran kursu öğreticilerinin her zaman kadro istediklerini, kendilerinin de bunun için gayret ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yetkililerimiz de büyük bir gayret içerisindeler. Önümüzdeki aylarda 3 bin Kuran kursu öğreticisi alacağız inşallah. Elhamdülillah. Bu ne büyük nimettir. Geçtiğimiz 6 ay öncesinde 3 bin Kuran kursu öğreticisi aldık. 6 bin imam aldık, 500 müezzin aldık. 9 bin 500 kişi. İnşallah önümüzdeki aylarda bir 9 bin 500 kişiyi daha kadrolarımıza katmış olacağız. Ondan sonraki zamanlarda daha da hem sözleşmeli hem kadrolu olarak bünyemizde görev yapan kardeşlerimizin sayılarının artmasını sağlayacağız. Rabbim yar ve yardımcılarımız olsun."

Yalova İl Müftülüğü tarafından düzenlenen merasimde kentteki Kuran kurslarında öğrenim gören 32 kız öğrenci hafızlık icazetini aldı.

Hafızlık merasimine Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Yalova İl Müftüsü Turgut Açari, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, ilçe müftüleri, hafızlar, hocalar, aileler ve vatandaşlar katıldı.

Program sonunda Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, emeği geçenlere plaket verdi, hafızlara ve hocalarına altın hediye etti.

Program, Vali Yılmaz'ın Erbaş'a çiçek takdimiyle sona erdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • yazık bu ülkeye 06 Temmuz 2018 19:34 bu ülkeye yazık oluyor. bu ülkeye gerçekten yazık, bazı ülkelerde şu kadar var diye kılıf buluyorlar.

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