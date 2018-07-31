Diyanet özel televizyon kurdu! Gazete ve dergi de yayınlayabilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT Diyanet'in yanına Diyanet TV adıyla özel bir televizyon kanalı daha kordu. Diyanet TV için kurulan anonim şirket, RTÜK’ten yayın lisansı aldı. Diyanet TV, kamu yayıncılığı ilkelerinden bağımsız şekilde sadece RTÜK ilkelerine göre dini içerikli özel televizyon yayıncılığı yapacak.

KURULAN ŞİRKET GAZETE DE ÇIKARABİLECEK... Kurulan medya şirketi, gazete ve dergi de yayımlayabilecek; sinema, televizyon filmleri ile dizi film çekebilecek.

RTÜK Yasası’na göre; siyasi partilerin, sendikaların, belediyelerin, derneklerin yanı sıra vakıfların doğrudan veya dolaylı olarak şirketler üzerinden yayın lisansı almaları yasaklanmıştı. Ağustos 2016’da yapılan bir torba yasa düzenlemesi ile RTÜK Yasası’nın vakıflara getirdiği lisans yasağı kaldırıldı. Vakıf kurucularının, televizyon ve radyo yayını lisansı için kurulan şirketin ortağı kabul edilmesi sağlandı.