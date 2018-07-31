  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVErkeklerin tercihi tshirtler uygun fiyatlarla
eposta yazdır zoom+ zoom-

Diyanet özel televizyon kurdu! Gazete ve dergi de yayınlayabilecek

Diyanet özel televizyon kurdu! Gazete ve dergi de yayınlayabilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Diyanet Vakfı, Türkiye tarihinde bir ilk olarak 'Diyanet TV' adıyla bir kanal kurdu. RTÜK'ten yayın lisansı alan şirket, gazete ve dergi de yayınlayabilecek.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 31-07-2018 09:18 - Güncelleme: 31-07-2018 09:18

Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT Diyanet'in yanına Diyanet TV adıyla özel bir televizyon kanalı daha kordu. Diyanet TV için kurulan anonim şirket, RTÜK’ten yayın lisansı aldı. Diyanet TV, kamu yayıncılığı ilkelerinden bağımsız şekilde sadece RTÜK ilkelerine göre dini içerikli özel televizyon yayıncılığı yapacak. 

KURULAN ŞİRKET GAZETE DE ÇIKARABİLECEK... Kurulan medya şirketi, gazete ve dergi de yayımlayabilecek; sinema, televizyon filmleri ile dizi film çekebilecek. 

RTÜK Yasası’na göre; siyasi partilerin, sendikaların, belediyelerin, derneklerin yanı sıra vakıfların doğrudan veya dolaylı olarak şirketler üzerinden yayın lisansı almaları yasaklanmıştı. Ağustos 2016’da yapılan bir torba yasa düzenlemesi ile RTÜK Yasası’nın vakıflara getirdiği lisans yasağı kaldırıldı. Vakıf kurucularının, televizyon ve radyo yayını lisansı için kurulan şirketin ortağı kabul edilmesi sağlandı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Diyanet özel televizyon kurdu! Gazete ve dergi de yayınlayabilecek haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 31 Temmuz 2018 09:27 7,7 milyar lira bütçeli Diyanet İşlerinden islam kampanyası

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro