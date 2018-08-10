Diyanet İşleri Başkanı'ndan Adnan Oktar açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, son dönemde yaşanan tarikatların ve cemaatlerin denetlenmesi, bu kurumların İslam dinindeki yerine dair tartışmaları AA muhabirine değerlendirdi.

Tarikat ve cemaat olarak bilinen teşekküllerin her şeyden önce sosyolojik bir gerçeklik olduğunu belirten Erbaş, bunların görmezden gelinmesi ya da ötelenmesinin bu gerçekliği değiştirmeyeceğini, tersine perdeleyerek görünür olmasını engelleyeceğini ifade etti.

''HUKUKEN YOK HÜKMÜNDE'' Erbaş, İslam coğrafyasında bu anlamda tarihi ve kurumsal geçmişleri olan yapıların bulunduğuna işaret ederek, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında çıkarılan kanun nedeniyle tekke, zaviye ve benzeri yapıların kapatıldığını, tarikat veya dini cemaatlerin hukuken yok hükmünde kabul edildiğini anlattı.

''PERDELEME VAZİFESİ GÖRMEYE BAŞLAMIŞTIR'' Hukuken yok hükmünde olmanın, gerçekte "yok" olmak anlamına gelmediğini, bu yapıların fiilen ve sosyal bir gerçeklik olarak Cumhuriyet dönemi boyunca da varlıklarını devam ettirdiğini dile getiren Erbaş, "Bu alanda belki de ciddi hatalardan biri, sosyal bir gerçekliğin kanunla yok sayılarak görmezden gelinmesidir. Çünkü bu durum, tam tersi bir etkiyle zaman içinde söz konusu yapılar için deyim yerindeyse perdeleme vazifesi görmeye başlamıştır." diye konuştu.

FETÖ VE ADNAN OKTAR VURGUSU Bu kaotik süreçten beslenen olumsuz durumların en çarpıcı örneği FETÖ ve liderliğini Adnan Oktar diye bilinen şahsın yaptığı suç şebekesidir. Bu iki suç örgütü tam da bu hukuki boşluğu ve kaosu kullanarak başta gençler olmak üzere dini duyarlılığı yüksek ama bilgisiz olan birçok kişiyi kandırmış, onları gizli, kirli ve karanlık odakların çıkarları için devleti ve milleti aleyhine çalışan militanlara dönüştürmüş, kadınlı-erkekli birçok gencimizin heba olmasına ve geleceğinin kararmasına neden olmuştur."