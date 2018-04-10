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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kimyasal saldırıya tepki

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kimyasal saldırıya tepki

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Bütün bunların karşısında yegane çözüm, Müslümanların ve mazlumların her türlü ön yargıdan kurtularak birlikte hareket etmesidir." dedi.

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Eklenme Tarihi: 10-04-2018 19:53 - Güncelleme: 10-04-2018 19:53

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Duma'daki kimyasal saldırıya ilişkin, "Bütün bunların karşısında yegane çözüm, Müslümanların ve mazlumların her türlü ön yargıdan kurtularak birlikte hareket etmesidir." ifadelerini kullandı.

Erbaş yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de 7 yıldır devam eden savaşta her gün yeni acıların eklendiğini, kanın, gözyaşının ve feryatların dinmediğini belirtti.

Beşşar Esed rejiminin, Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolü altındaki Duma ilçesinde, kimyasal silahlar kullanarak, katliamlar yaptığını anımsatan Erbaş, "İnsanlığı utandıran görüntüler geliyor. 400 bin sivil, büyük kısmı harap edilmiş bir şehirde yaşam mücadelesi veriyor. Öylesine kirli ve karmaşık bir savaş ki, neyi kimin yaptığı bile tespit edilemiyor. Maalesef her savaşta ve işgalde en çok zararı çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hastalar, mazlumlar görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, dünyanın bir çok yerinde ve İslam coğrafyasında, masum insanların hayatı üzerinde güç gösterisi yapıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Taşeron örgütler eliyle ve vekalet savaşlarıyla milyonlarca insan katlediliyor, tabiat ve tarihi doku harap ediliyor. Hastaneler, mabetler, tarım alanları, pazar yerleri, parklar en ağır silahlarla vuruluyor. Bütün bunların karşısında yegane çözüm, Müslümanların ve mazlumların her türlü ön yargıdan kurtularak, birlikte hareket etmesidir. Zira İslam coğrafyasını talan eden sömürgeci güçler, ırk, mezhep, meşrep, ideoloji üzerinden üretilen tefrika ve kavgalarla Müslümanların birlik ve beraberliğini bozarak, kendilerine alan açmaktadırlar. Başta Doğu Guta olmak üzere, dünyanın her yerinde hayatını kaybeden bütün mazlumlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kim tarafından ve ne adına yapılırsa yapılsın, masumları hedef alan bütün saldırıları şiddetle kınıyorum."

Erbaş, insanlık vicdanını yaralayan bu tür saldırı ve katliamların sonlandırılması, yaşanan acıların dindirilmesi, saldırı ve işgale maruz kalan insanların acil ihtiyaçlarını karşılamak için uluslararası örgütler ile insani yardım kuruluşları ve sorumluluk sahibi herkesin daha çok gayret göstermesi gerektiğini vurguladı.

Ali Erbaş ayrıca, "Rabbimizden, birlik beraberlik, hak, hukuk, adalet için çalışanlara yardım etmesini ve bu uğurda harcanan emek ve çabayı bereketli kılmasını niyaz ediyorum." temennisinde bulundu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • ses 10 Nisan 2018 20:50 BAKARA 190. Size karşı savaş açanlara, siz de Allah yolunda savaş açın. Sakın AŞIRI GİTMEYİN, çünkü Allah aşırıları sevmez.DİNDE AŞIRI GİTME demek,SAVAŞMAYAN İNSANLARA ZARAR VERMEK YOKTUR DEMEKTİR

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