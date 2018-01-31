Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Adnan Oktar açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Adnan Oktar açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, A9 kanalında yaptığı programla tartışılan Adnan Oktar hakkında, “İnşallahlar, maşallahlar havada uçuşuyor, dini bir takım referanslar ve orada dansöz oynatıyorsun böyle bir şey olabilir mi? Tamamen akli dengesi herhalde bozulmuş” dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Adnan Oktar açıklaması

Erbaş, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle Diyanet İşleri Başkanlığında bir araya geldiği toplantıda, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Diyanet’in faaliyetlerine ilişkin bilgiler veren Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yaklaşık 100 bin imam-müezzin, 20 bin kadrolu Kur’an Kursu öğretmeni, 20 bin geçici Kur’an Kursu öğreticisi, 3 bin vaiz ve bin 250 müftünün bulunduğunu ifade etti.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Adnan Oktar açıklaması

Diyanet bünyesinde Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının kurulduğunu bildiren Erbaş, bu kurulun Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların din hizmeti ve din eğitimi ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi. Erbaş şunları söyledi:

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Adnan Oktar açıklaması

“(Terör örgütleriyle mücadelede faaliyetler) Din İşleri Yüksek Kurulunun ‘dini görünümlü terör örgütleri’nin faaliyetleri üzerine çalışmaları bulunuyor, daha önce FETÖ ile ilgili iki rapor hazırlandı. ‘Sahih din anlayışını aşan, farklı birtakım görüşleri olan ve milletin içerisine fitne sokmaya çalışan şahıslar ve grupların olup olmadığı’ üzerinde şu anda çalışmalarımız bulunuyor.

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