  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVErkeklerin tercihi tshirtler uygun fiyatlarla
eposta yazdır zoom+ zoom-

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Adnan Oktar için uyarmıştı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Adnan Oktar için uyarmıştı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, gözaltında bulunan Adnan Oktar için, “Dengesi bozulmuş bir insan” değerlendirmesinde bulunmuştu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 18-07-2018 09:22 - Güncelleme: 18-07-2018 09:22

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, gözaltına alınan Adnan Ortar’la ilgili daha önce çeşitli uyarılarda bulunmuş ve onu dengesiz biri olarak tarif etmişti.

Oktar ve çetesine, en büyük tepkiyi gösterenlerden biri olan Prof. Erbaş, bu grubun televizyon yayınlarından uzak durulmasını istemişti. “Tüylerimizi diken diken eden, zaten bakmak da doğru değil öyle bir kanala” diyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, “Ama o televizyonu kapatma yetkisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nda değil. Yetki kimdeyse onun kapatması lazım. İnşallahlar, maşallahlar havada uçuşuyor. Dini birtakım referanslar ve orada dansöz oynatıyorsun böyle bir şey olabilir mi” diye sormuştu.

Prof. Erbaş, Adnan Oktar’a ilişkin de çarpıcı tespitlerde bulunmuştu: “Bu kişi vaktiyle Yahudilik- Masonluk kitabını hazırlayan bir grubun başındaydı. Şimdi kendisinin mason olduğunu söylüyor. Yahudilere ve masonlara hakaretten ceza aldı. 80’li yıllarda ben çok iyi biliyorum Atatürk’e hakaretten cezaevinde kaldı ama şimdi en büyük Atatürkçü olarak kendisini söylüyor. Dengesi bozulmuş bir insan.”

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Adnan Oktar için uyarmıştı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Adnan Oktar
ADNAN OKTAR KİMDİR?

Kedicikleri ile bilinen Adnan Oktay kimdir aslen nerelidir? 1956 yılında Ankara'da doğdu ve lise eğitiminin sonuna kadar orada yaşadı. İslam ahlakına olan bağlılığı lise yılları boyunca çok güçlendi. Bu dönemde büyük

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro