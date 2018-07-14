Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 15 Temmuz mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fetullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ikinci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erbaş, mesajında, "15 Temmuz, milletimizin maruz kaldığı en büyük ihanetlerden birinin yıldönümüdür. Referansını dinden aldığını iddia ederek yıllarca insanlarımızın temiz dini duygularını hain emellerine alet eden bir terör şebekesi vatanımıza, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize istiklal ve istikbalimize kastetmiştir. Tarihten beri nice zorlukları aşan aziz milletimiz, yine büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla; dinine, vatanına, milletine, özgürlüğüne ve hukuk düzenine sahip çıkmış, hain işgal girişimi, Allah’ın inayeti, idarecilerimizin dirayeti ve aziz milletimizin cesaretiyle, bütün dünyaya örnek olacak şanlı bir direnişle bertaraf edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"FETÖ DIŞ GÜDÜMLÜ BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR": Erbaş, FETÖ'nün bütün kirli planlarını ve karanlık yüzünü, sapkınlık ve kötülüğünü din kisvesi altında gizlemeye çalışan dış güdümlü bir terör örgütü olduğunun bütün açıklığıyla ortaya çıktığını vurgulayarak, FETÖ'nün İslam’ın bütün değerlerini tahrif ve tahrip ederek karanlık ve süfli amaçlarına alet eden, itikadi, ameli ve ahlaka bir sapma hareketi olduğuna dikkat çekti. Kirli ve karanlık planları uğruna kendi halkı üzerine ateş açmaktan çekinmeyen bu terör çetesinin elebaşı ve müntesiplerinin dini değerler ile aldattığı ve ağına düşürdüğü insanları militanlaştırarak kendi vatanına ve milletine ihanet eden canavarlar haline getirdiğini belirten Erbaş, "15 Temmuz hain darbe girişimi bir daha açıkça göstermiştir ki, din konusundaki cehalet, yanlış dini bilgi birçok bireysel ve sosyal soruna neden olmakta, doğru şekilde karşılanmayan her türlü ihtiyaç istismara açık hale gelmektedir. Bu noktadan hareketle ifade etmeliyim ki dinimizi, kendi menfaatlerine alet edenlere, birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi hedef alanlara karşı hep beraber daha dikkatli olmak zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.

"VATANDAŞLARIN İYİ NİYET VE TEMİZ DUYGULARINI İSTİSMAR ETTİLER": Diyanet İşleri Başkanlığının bu itibarla vatandaşların iyi niyet ve temiz duygularını istismar edenlere, İslam’ın kavramlarını kullanarak bozgunculuk yapanlara, yanlış bilgilerle din konusunda toplumu ayrıştırma ve aldatmaya yönelik bütün söylemlere ve faaliyetlere karşı üzerine düşen sorumlulukları yapmaya ve milleti bilgilendirmeye devam edeceğini belirten Erbaş, bu vesileyle hain darbe girişimine karşı mücadele ederken canını feda eden şehitlere bir kez daha Allah’tan rahmet, gazilere sağlık ve afiyet dilediğini, gösterdikleri büyük cesaret ve mücadeleden dolayı aziz Türk milletine şükranlarını sunduğunu ifade etti.

  • Güncel 14 Temmuz 2018 13:28
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  • Misafir 14 Temmuz 2018 13:45 Piyasaların asabı bozuk.....

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