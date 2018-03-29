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Diyanet harekete geçti! 61 ile kadın müftü yardımcısı

Diyanet harekete geçti! 61 ile kadın müftü yardımcısı

DİYANET İşleri Başkanlığı 61 ile kadın müftü yardımcısı atanması için harekete geçti. 61 ilde sınavla kadın müftü yardımcısı atanmasına ilişkin ilan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı.

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Eklenme Tarihi: 29-03-2018 18:32 - Güncelleme: 29-03-2018 18:32

Diyanet’ten Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, yaptığı açıklamada Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine ilk defa bir kadının atandığı belirtirken, "Türkiye'nin bütün illerinde en az bir tane kadın il müftü yardımcısı atanması kararı alındı. Şu anda bazı büyük şehirlerde var ama biz bunu bütün illerde en az bir olmak kaydıyla yapacağız. Bazı yerler birden daha fazla olacak. Kadınların Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer alanlarda daha fazla istihdam edilmesinin önünü açan adımları da attık dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ilanda 61 ilde müftü yardımcısı atanmak için açılan sınavda en önemli şart olarak bayan olmak şartı yazıldı. İlanda Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan, aşağıda unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadrolara sınav (yazılı ve sözlü) sonucuna göre kurum içi naklen bayan il müftü yardımcısı alımı yapılacaktır denildi.

Şartlar arasında ise en az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak, Başkanlıkta Kur’an kursu öğreticisi, dengi veya üstü sayılan görevlerde altı yıl görev yapmış olmak şartının yanı sıra en önemli kriter olarak bayan olmak kriteri de yer aldı.

Yapılacak sınavla kadın müftü yardımcısı ataması yapılacak iller şunlar:

Adana, Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kütahya, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat ve Zonguldak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • verde 29 Mart 2018 18:48 Allah kadınlara çalışamazsın diye bir madde koymamıştır. Dışarı çıkamazsın diye bir madde koymamıştır. Mümin erkekler ve kadınlar birbirinin dostudur demiştir. Dostluk telepati ile yapılacak değil. Dostlarınızla hep birlikte yemek yersiniz demiştir. Yemek yiyen kadın her ortamda da bulunabilir. Kuranın koymadığı yasağı kimse koyamaz. Diyanetin böyle bir kararı yerindedir.

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