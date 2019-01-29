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Diyabet tehlikesini hafife almayın işte diyabeti önlemenin yolları

Diyabet tehlikesini hafife almayın işte diyabeti önlemenin yolları

Diyabet yani şeker hastalığı, genetik alt yapınızın yanında beslenme ve yaşam tarzınızın da etkili olduğu kompleks bir hastalıktır. Peki diyabetten riskinden korunmak için ne yapmalıyız?

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 14:07 - Güncelleme: 29-01-2019 14:07

Çoğu kişide görülen diyabeti önlemek yaşam tarzınızı iyileştirecek müdahaleleri yapmakla mümkündür. Bu müdahaleleri  en etkili şekilde yapabilmek için sizin karbonhidrat metabolizmasıyla ilişkili olan genetik verileriniz. Türk bilim insanlarınca, Türkiye’de bulunan laboratuvarlarda analiz edilir ve bizim geliştirdiğimiz algoritma ile karbonhidratlara olan duyarlılığınız belirlenir.

Böylece kan şekerinizi kontrol altına alacak ve diyabet geliştirmenizi engelleyecek beslenme programları size uygun miktarda karbonhidratı içerecek şekilde diyetisyeniniz tarafından hazırlanır ve size anlatılır.

Özellikle ailenizde diyabet hastalığı varsa, doğum ağırlığınız normalin üzerindeyse ya da 4 kg’nın üzerinde çocuk sahibi olmuşsanız, bel çevresi/kalça çevresi oranınız 0.8’den büyükse,  beden kütle indeksiniz 25’in üzerindeyse diyabet riskiniz yüksek demektir.

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