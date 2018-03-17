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Diyabet hastaları yılda bir kez göz muayenesi olmalı

Diyabet hastaları yılda bir kez göz muayenesi olmalı

YAŞAM koşulları ve beslenme alışkanlıklarının kötüye gitmesiyle birlikte Türkiye’de diyabetin görülme sıklığının arttığını belirten Prof. Dr. Ali Osman Saatci, “Her 3 hastadan biri göz sorunu yaşayabiliyor. Diyabet hastalarına yılda bir göz muayenesi olmalarını öneriyoruz” dedi.

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Eklenme Tarihi: 17-03-2018 03:54 - Güncelleme: 17-03-2018 03:54

Türk Oftalmoloji Derneği, Türkiye Diyabet Vakfı, Türk Diyabet Cemiyeti ve Bayer, şeker hastalığına bağlı görme kaybının tanı ve etkin yönetiminde yaşanan sorunlara dikkati çekmek amacıyla "Diyabeti Tanı, Gözünü Koru" sosyal sorumluluk projesini başlattı. Diyabetin son yıllarda hızla arttığını söyleyen Türk Oftalmoloji Derneği Tıbbi Retina Birimi Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Saatci, “Diyabet Türkiye'deki yaşam koşullarının ve beslenme alışkanlıklarının kötüleşmesiyle giderek artıyor. Yapılan çalışmalar diyabetin 10-15 yıl öncesine göre 2 kat arttığını gösteriyor. En son yapılan çalışmaya göre yüzde 13 buçuk artış var. Her 3 diyabet hastasının biri göz sorunu yaşıyor” diye konuştu.

“KÖRLÜĞE KADAR GİDEBİLİYOR”
Gözde yaşanan bu sorunun körlüğe kadar gidebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Saatci, gözde yaşanan sorunların erken evrede teşhis edilmesi gerektiğini vurguladı. Diyabet hastalarının yılda bir kez muayene olmaları gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Saatci, “Muayene olduklarında hekimlerine diyabetik olduklarını söylemeleri gerekiyor. Ne kadar erken tanı koyulursa tedavisi o kadar mümkün. Bununla beraber diyabetin genel kontrolü çok önemli. Çünkü hasta diyabetin genel kontrolüne uymadığı takdirde o zaman çok daha zor şartlarda tedavi ediliyor” ifadelerini kullandı.

“TİP 2 DİYABET 20’Lİ YAŞLARA KADAR İNDİ”
Türkiye'de 7.5 milyonun üzerinde kişinin diyabet ilacı kullandığını ifade eden Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, ise genç hastaların sayısının arttığını şu sözlerle anlattı:

“Bizim yaptığımız çalışmada 10 milyonun üzerinde diyabetli çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu da (SGK), şu anda 7 buçuk milyonun üzerinde Türkiye'de ilaç kullanan insan olduğunu söylüyor. Diyabet dünyada ki bütün ülkelerde hızlı artıyor ama bizim ülkemizde daha yüksek oranda artıyor. Artık Tip2 diyabet 10'lu, 20'li yaşlara indi. Çocukluk ve gençlik çağının en sık görülen hastalığı Tip1 diyabetti, Tip2 diyabet yoktu. Tip2 diyabetle beraber obezite, karaciğer yağlanması, erken dönem koroner kalp hastalıkları artıyor. Beyin damarı bozuklukları ve felçler, kronik böbrek hastalıkları, hipertansiyon gibi hastalıkların bizim ülkemizde ortaya çıkma yaşı hızla çocukluk ve gençlik çağına iniyor.”

"Diyabeti Tanı, Gözünü Koru" farkındalık kampanyası çerçevesinde oluşturulan özel alanda diyabetteki göz hasarı 3D gözlükle gösterildi.

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