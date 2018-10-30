Dişlerimize zarar veren gıdalar

Yaban mersini dişlerimizin sağlığını etkilemez, ancak onları maviye boyar. Sık sık yaban mersini yemiyorsanız tabiki bu sizin için sorun olmaz. Fakat sürekli tüketen biriyseniz, dişlerinizde sarılık görülme oranı artar.
Cips, tükürük etkisi altında glikoza dönüşen karbonhidratlardan oluşur. Bu da dişinizde tehlikeli bir çukur oluşturabilir. Cips yedikten sonra ağzınızı çalkalamayı unutmayın.
Sürekli sakız çiğneyen biriyseniz, şekersiz olanından çiğnemeyi deneyin. Çünkü şekerli sakız dişinizde ciddi sıkıntılar yaratabilir. Şekerden ziyade bir de sakızın en büyük tehlikesi, dolgular, diş kronları, köprüler için yıkıcı etkisinin bulunmasıdır.
Patlamış mısırda da aynı cipste olduğu gibi içerisinde, zararlı glikoz oluşturan karbonhidratlar bulundurur. Böylece diş kronlarına ve zayıf dişlere zarar verebilirler.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER