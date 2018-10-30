Dişlerimize zarar veren gıdalar

Hepimiz sağlıklı bir gülümsemeye sahip olmak istiyoruz ve bunu sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

Yaban mersini dişlerimizin sağlığını etkilemez, ancak onları maviye boyar. Sık sık yaban mersini yemiyorsanız tabiki bu sizin için sorun olmaz. Fakat sürekli tüketen biriyseniz, dişlerinizde sarılık görülme oranı artar.

Twitter

Facebook

Google Plus

1 8

Cips, tükürük etkisi altında glikoza dönüşen karbonhidratlardan oluşur. Bu da dişinizde tehlikeli bir çukur oluşturabilir. Cips yedikten sonra ağzınızı çalkalamayı unutmayın.

Twitter

Facebook

Google Plus

2 8

Sürekli sakız çiğneyen biriyseniz, şekersiz olanından çiğnemeyi deneyin. Çünkü şekerli sakız dişinizde ciddi sıkıntılar yaratabilir. Şekerden ziyade bir de sakızın en büyük tehlikesi, dolgular, diş kronları, köprüler için yıkıcı etkisinin bulunmasıdır. Twitter

Facebook

Google Plus

3 8