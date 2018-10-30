Dişlerimize zarar veren gıdalar

Hepimiz sağlıklı bir gülümsemeye sahip olmak istiyoruz ve bunu sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

Dişlerimize zarar veren gıdalar

Yaban mersini dişlerimizin sağlığını etkilemez, ancak onları maviye boyar. Sık sık yaban mersini yemiyorsanız tabiki bu sizin için sorun olmaz. Fakat sürekli tüketen biriyseniz, dişlerinizde sarılık görülme oranı artar.

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Dişlerimize zarar veren gıdalar

Cips, tükürük etkisi altında glikoza dönüşen karbonhidratlardan oluşur. Bu da dişinizde tehlikeli bir çukur oluşturabilir. Cips yedikten sonra ağzınızı çalkalamayı unutmayın.

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Dişlerimize zarar veren gıdalar

Sürekli sakız çiğneyen biriyseniz, şekersiz olanından çiğnemeyi deneyin. Çünkü şekerli sakız dişinizde ciddi sıkıntılar yaratabilir. Şekerden ziyade bir de sakızın en büyük tehlikesi, dolgular, diş kronları, köprüler için yıkıcı etkisinin bulunmasıdır.

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Dişlerimize zarar veren gıdalar

Patlamış mısırda da aynı cipste olduğu gibi içerisinde, zararlı glikoz oluşturan karbonhidratlar bulundurur. Böylece diş kronlarına ve zayıf dişlere zarar verebilirler.

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