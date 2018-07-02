Dişlerdeki kahve ve sigara lekelerini yok eden tarif

Dişlerinizde fazla kahve ve sigara içmekten dolayı oluşan lekeler varsa bu karışım çok işinize yarayacak. Kahve ve sigaranın dişlerde neden olduğu lekeleri yok eden karışım tarifini sizler ile paylaşıyoruz, göz atmadan geçmeyin.
Kimyasal diş beyazlatma yöntemleri size göre değilse doğal bir karışım ile dişlerinizdeki lekelerden tamamen kurtulabileceksiniz. Sigara, kahve gibi etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan diş lekelerine sahipseniz aşağıda sizler için hazırladığımı karışım tarifine göz atmadan geçmeyin, işte diş lekelerine iyi gelen doğal karışım tarifi…
1 - Bir tablet aktif kömür ile bir miktar suyu karıştırın. 2 - Kıvama gelmesi için çay kaşığı ile birlikte karıştırın. 3 - Karışımı diş macunu gibi fırçaya sürerek dişlerinizi fırçalayın 4 - 3 dakika bekleyip ağzınızı çalkalayın.
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