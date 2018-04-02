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Dışişleri'nden Yunanistan'a üslup uyarısı

Dışişleri'nden Yunanistan'a üslup uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, son günlerde Türkiye aleyhine Yunanistan makamlarınca yöneltilen seviyesiz eleştirilere cevap geldi. Bakanlık, açıklamaları devlet ciddiyetin uzak, üslubu ise seviyesiz olarak nitelendirdi.

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 20:11 - Güncelleme: 02-04-2018 20:11

Dışişleri Bakanlığı Yunanistan tarafından yapılan basın açıklamasında kullanılan ifadeler nedeniyle sert tepki gösterdi.

Açıklamada "Yunan makamlarının ülkemize karşı seviyesi giderek düşen bir üslup kullanmaya başladığını ortaya koymaktadır. Devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bu ifadeleri esefle karşılıyoruz" denildi.Dışişleri'nin açıklaması şu şekilde:

"Sınırımızı yasadışı geçtikleri için ülkemizde tutuklu bulunan iki Yunan askeri hakkında Yunanistan Başbakanlığı tarafından dün (1 Nisan) yapılan basın açıklamasında kullanılan ifadeler, Yunan makamlarının ülkemize karşı seviyesi giderek düşen bir üslup kullanmaya başladığını ortaya koymaktadır. Devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bu ifadeleri esefle karşılıyoruz.

Yunanistan’ın işine geldiği zaman hukuk devleti ilkesini öne çıkardığı, işine gelmediği zaman ise bu ilkeyi rahatlıkla yok sayarak uluslararası mahkemelerce aleyhinde alınan kararları uygulamadığı da yakın tarihimizden bilinmektedir."

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