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Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki

Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da aralarında Türk diplomatlarında bulunduğu bir dizi cinayetin sorumlusu olarak gösterilen tetikçi Dimitris Kufodinas’ın açık cezaevine nakledilmesine sert tepki gösterdi.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 22:17 - Güncelleme: 03-08-2018 22:17

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’da, kurbanları arasında Türk diplomatların da bulunduğu 17 Kasım terör örgütünün 2. numaralı adamı ve baştetikçisi Dimitris Kufodinas’ın açık cezaevine nakledilmesine sert tepki gösterdi.

Dışişleri'nin açıklamasında Yunanistan'ın Kufodinas kararına tepki gösterdi. Daha önce üç kere izin kullanma hakkı tanınan Kufodinas'ın bu kez de açık cezaevine nakledildiğini belirten Dışişleri, alınan kararın hiçbir kabul edilebilir gerekçesi olmadığı belirtildi.

Dışişleri'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"17 Kasım terör örgütünün mensubu hükümlü Dimitris Kufodinas’ın yüksek güvenlikli Koridallos Cezaevi’nden alınarak, Volos’taki açık bir cezaevine nakledildiği öğrenilmiştir.

Bu şahıs, Atina Büyükelçiliğimiz Basın Ataşesi Çetin Görgü cinayetinin (1991) ve Atina Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Deniz Bölükbaşı’na yönelik suikast girişiminin (1991) faili olduğu, ayrıca, Atina Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Haluk Sipahioğlu cinayetinin (1994) failleri arasında yer aldığı için müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır.

Daha önce üç kere izin kullanma hakkı tanınan Kufodinas’ın, bu kere açık bir cezaevine nakledilmesinin hiçbir kabul edilebilir gerekçesi yoktur.

Bir teröriste bu şekilde hoşgörü gösterilmesi, şehit diplomatlarımızın anısına ve ailelerine yapılan bir saygısızlıktır. Ülkemizin diplomatlarının canına kastetmiş bir teröristin bu tür düzenlemelerden yararlanması kabul edilemez.

Yunan makamlarını terörle mücadelede zafiyet yaratacak adımlar atmamaya ve teröristlerin cezalandırılmasında yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 03 Ağustos 2018 22:27 Yunanistan hakikaten kaşınıyor.Yunanistan kendisini ABD'nin dahi kurtaramayacağını bilmiyormu niye Türk halkının sinir uçlarına dokunuyor anlaşılır gibi değil.Çağrı yapalım bizde Yunanistan da kanundan kaçan kim varsa gelsin bizde korumaya alırız diye.Bu kadar kalleşlik olurmu ?

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