Dışişleri'nden Suriyelilere çağrı: Vatanınıza dönün

Suriye Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir kaynağın yaptığı açıklama resmi haber ajansı SANA'da yayımlandı.

Açıklamada gerek başarılı askeri operasyonlar gerekse uzlaşı yoluyla birçok bölgenin terörden arındırıldığı ve bunun neticesinde ülke içinde göç etmek zorunda kalan çok sayıda Suriyelinin daha önce yaşadıkları bölgelere döndüğü vurgulandı.

''CAN GÜVENLİĞİNİZ SURİYE'NİN SORUMLULUĞUNDADIR''

Suriye'nin, vatandaşlarının can ve mal güvenliklerinin yanı sıra onurlu yaşam ve temel gereksinimlerini karşılama sorumluluğu olduğunu belirten yetkili kaynak; insani yardım örgütlerinin ve uluslararası toplumun bu sorumluğa destek vermesini ve yurtdışındaki Suriyelilerin vatanlarına gönüllü olarak dönmesi için gerekli olan katkıyı sunmalarını istedi.

Kaynak açıklamasında 'Suriye halkının çıkarlarını savunduklarını iddia eden uluslararası toplum ve uluslararası kurumların Suriye ve halkına karşı uyguladıkları tek taraflı yaptırımları kaldırma sorumluluklarını da üstlenmeleri gerektiğini' ifade etti.