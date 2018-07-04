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Dışişleri'nden Suriyelilere çağrı: Vatanınıza dönün

Dışişleri'nden Suriyelilere çağrı: Vatanınıza dönün

Suriye Dışişleri Bakanlığı, savaş ve terör saldırıları nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerden vatanlarına geri dönmelerini istedi. Resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre gerek askeri operasyonlarla gerekse uzlaşı yoluyla birçok bölgenin terörden arındırıldığı belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 04-07-2018 14:06 - Güncelleme: 04-07-2018 14:06

Suriye Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir kaynağın yaptığı açıklama resmi haber ajansı SANA'da yayımlandı. 

Açıklamada gerek başarılı askeri operasyonlar gerekse uzlaşı yoluyla birçok bölgenin terörden arındırıldığı ve bunun neticesinde ülke içinde göç etmek zorunda kalan çok sayıda Suriyelinin daha önce yaşadıkları bölgelere döndüğü vurgulandı.

''CAN GÜVENLİĞİNİZ SURİYE'NİN SORUMLULUĞUNDADIR''
Suriye'nin, vatandaşlarının can ve mal güvenliklerinin yanı sıra onurlu yaşam ve temel gereksinimlerini karşılama sorumluluğu olduğunu belirten yetkili kaynak; insani yardım örgütlerinin ve uluslararası toplumun bu sorumluğa destek vermesini ve yurtdışındaki Suriyelilerin vatanlarına gönüllü olarak dönmesi için gerekli olan katkıyı sunmalarını istedi.

Kaynak açıklamasında 'Suriye halkının çıkarlarını savunduklarını iddia eden uluslararası toplum ve uluslararası kurumların Suriye ve halkına karşı uyguladıkları tek taraflı yaptırımları kaldırma sorumluluklarını da üstlenmeleri gerektiğini' ifade etti. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • cabucak gitsinler, geri gelmesinler 04 Temmuz 2018 14:19 Allah rizasi icin artik gitsinler, memleketlerine dönsünler.. yaw 7 yildir besliyoruz. adamlar 7 yilda nüfuslarini yaptiklari cocuk sayisi ile 1 milyon artirdilar. kendi ülkelerinde kac cocuk yapiyorlarsa yapsinlar... bizi ilgilendirmez ama artik türkiye'den hepsi gitsin. bir tane bile kalmasin. istemiyoruz. misafirlik bitti.. bunlarinki artik isgal ve zulümdür türk milletine karsi..

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