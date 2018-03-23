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Dışişleri'nden Menbiç açıklaması! Önümüzdeki hafta...

Dışişleri'nden Menbiç açıklaması! Önümüzdeki hafta...

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'yle yapılacak Menbiç görüşmeleriyle ilgili açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD ile Türkiye arasındaki görüşmeler için Dışişleri Müsteşarı'nın önümüzdeki hafta ABD'ye gidebileceğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 11:21 - Güncelleme: 23-03-2018 11:21

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD ile Türkiye arasında Menbiç konusundaki görüşmeler için Dışişleri Müsteşarı'nın önümüzdeki hafta ABD'ye gidebileceğini söyledi. Aksoy, Patriot füze savunma sistemleriyle ilgili ABD ile görüşmelerin devam ettiğini aktardı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Patriot füze savunma sistemleriyle ilgili ABD ile de temaslarının devam ettiğini söyledi.

Aksoy, Bakanlıkta basın mensuplarına yönelik bilgilendirme toplantısında soruları yanıtladı.  ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkilinin ay sonuna doğru Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği ve Patriotlarla ilgili bir teklif sunacağına yönelik basında yer alan haberlerin sorulması üzerine Aksoy, bu konuda kendilerine henüz bir bilginin ulaşmadığını belirtti.

MAALESEF OLUMLU SONUŞ ALAMADIK: Sözcü Aksoy, Türkiye'nin, savunma sistemi ihtiyaçlarını gidermek amacıyla 10 yıldan bu yana ABD dahil olmak üzere öncelikle müttefikleriyle temas kurduğunu hatırlatarak, maalesef olumlu sonuç alamadıklarını bildirdi.

Aksoy, şunları kaydetti:  "Rusya ise acil ihtiyaçlarımızı karşılamaya yönelik bize çok cazip bir teklif sundu ve neticesinde Rusya'dan S-400 sistemi tedarik edilmesi kararlaştırıldı. Önemli bir husus bu sistem, kendi başına işletilecek ve NATO yetenekleri ile entegre edilmeyecek. NATO ile birlikte çalışabilir bir sistem geliştirme hedefimiz ise devam ediyor."

"PATRIOT SİSTEMLERİYLE İLGİLİ TEMASTAYIZ"

Aksoy, ayrıca Patriot sistemleriyle ilgili de ABD ile temasların devam ettiğini söyledi.

İki ülkenin anlayış birliğine vardığını ve bu çerçevede 8-9 Mart'ta Washington'da Suriye ve PKK ile mücadele gündemli toplantılar yapıldığını hatırlatan Aksoy, diğer toplantıların da gecikmeksizin yapılmasını ve ABD'den somut beklentilerinin gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti. Aksoy, ABD ile oluşturulan çalışma gruplarına ilişkin olarak da "Müsteşar Ümit Yalçın yakın zamanda, önümüzdeki hafta olabilir, Washington'a bir ziyaret gerçekleştirecek." ifadesini kullandı.

SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİ İÇİN BİR ÇABAYA VESİLE OLUR

ABD yönetiminde bazı değişikliklerin olduğunu hatırlatan Aksoy, yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun siyasi tecrübesinin olduğunu ve Türkiye-AB ilişkilerinin önemini idrak etmiş bir devlet adamı olduğunu belirtti. Aksoy, yönetimdeki değişikliklerin, iki ülke arasında uzun zamandır var olan sorunların çözülmesi için devam eden çabaların daha da güçlenmesine vesile olmasını dilediklerini kaydetti.  

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 23 Mart 2018 11:44 neyini görüşeceksiniz kardeşim. ver notanı çıkacaksın buradan yoksa sende hedef olursun de bakalım. çıkıyor mu çıkmıyor mu görürsün. bunlar tırsak hemen geri adım atıyorlar yeter ki bastır. kararlı ol. sen geri adım atma onlar atsın.

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