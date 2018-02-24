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Dışişleri'nden İsrail'e yeni konut tepkisi

Dışişleri'nden İsrail'e yeni konut tepkisi

İsrail'in Doğu Kudüs'ün güneyinde 3 bin yeni konut yapılmasına ilişkin kararına Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in kararını kınadı.

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Eklenme Tarihi: 23-02-2018 21:49 - Güncelleme: 24-02-2018 00:30

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yeni konut inşasına onay vermesine tepki gösterdi. Bakanlık, yeni konutların yapılacağı Doğu Kudüs'ün güneyindeki arazilerin büyük bölümünün Filistinlilerin özel mülkü olduğu belirtilerek, yeni konutlar için verilmesinin kınandığı kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in yeni konut inşasına onay vermesine tepki gösterildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin’in başkenti Doğu Kudüs’ün güneyinde Yahudi yerleşimciler için büyük bölümü Filistinlilerin özel mülkü olan arazide 3 bin yeni konut inşasına onay vermesini kınıyoruz. İsrail’in uluslararası hukuku ve ilgili BM kararlarını hiçe sayan adımlarını reddediyoruz. İsrail, Filistin topraklarında yerleşim birimleri inşa etmek suretiyle işgalini kalıcı bir sömürgeciliğe çevirmekte ve barış sürecinin zeminini yok etmektedir."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR14 YORUM

  • Misafir 24 Şubat 2018 03:55 Gercekten o kadar umrundaysa, kes iliskileri ve ticareti israil ile bizde senin omurgali olduguna inanalim...

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