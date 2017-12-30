Dışişleri: Yunanistan, darbecileri koruyan ülke olduğunu ortaya koydu

Dışileri Bakanlığından, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerden 1'inin sığınma başvurusunun Yunanistan tarafından kabul edilmesinin ardından açıklama geldi.

Yapılan açıklamada Yunanistan'ın verdiği bu karar eleştirilirken kararın siyasi olduğu vurgusu da yapıldı.

"15 Temmuz darbe girişimine katılan sekiz darbeciden birine sığınma hakkı veren Yunanistan, bu kararı ile darbecileri koruyan ve onlara kucak açan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Yunanistan'dan skandal FETÖ karar!

Türkiye’de demokratik düzeni hedef alan, güvenlik güçlerimizden ve sivillerden yüzlerce vatandaşımızı şehit eden suçluların ülkemizde adalet önünde hesap vermesini yeniden engelleyen Yunanistan, terör ve suçla mücadele konusunda bir müttefik ülkeden beklediğimiz destek ve işbirliğini göstermemiştir.

Siyasi saiklerle alındığını düşündüğümüz bu kararın Yunanistan’la ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konulardaki ortak çalışmalarımız üzerinde kuşkusuz etkileri olacaktır."