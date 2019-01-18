Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy gündeme dair açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 6 Şubat tarihinde Washington’da düzenlenecek DEAŞ Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere ABD’ye gideceğini söyledi.
Aksoy ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararına ilişkin, "Çekilme YPG'ye hizmet etmemeli. Sahada yeni oldubittiler yaşanmamalı" ifadelerini kullanıldı
KARARLI DURUŞUMUZ...Aksoy konuşmasına şöyle devam etti: "Kararlı duruşumuz ABD'ye Suriye'den çekilme kararı aldırdı. ABD bürokrasisinde Trump'a karşı direnç oluştu. ABD'li Senatör Lindsay Graham'ın Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin Suriye konusunu ele alınacak.
Provokasyonların İdlib mutabakatını aşındırmasına izin vermeyeceğiz"
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Dışişleri Bakanlığı'ndan önemli açıklamalar 'ABD YPG'ye hizmet etmemeli' haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER