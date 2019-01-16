Dışişleri Bakanlığından Münbiç'deki terör eylemine kınama

Dışişleri Bakanlığı tarafından Münbiç'te yaşanan saldırıyla ilgili bir kınamamesajı yayımlandı.

Mesajda şunlar kaydedildi; "Münbiç’in terör örgütlerinden temizlenmesi ve bu bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması amacıyla ABD ile onayladığımız Münbiç Yol Haritası’nın tüm unsurlarıyla uygulanması yönündeki irademizi tekrar vurguluyoruz. Türkiye, Münbiç Yol Haritası’nın uygulanma sürecinin en kısa sürede tamamlanması amacıyla ABD ile müştereken yürüttüğü faaliyetleri kararlılıkla sürdürecektir."