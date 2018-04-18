Dışişleri Bakanlığından Macron’a tepki!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Balkanlara atıfla Türkiye’ye ilişkin yorumu hakkındaki soruları yanıtladı.

Sözcü Aksoy, “Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Parlamentosunda, geçen yıl yaptığı bir konuşmadaki gibi Balkanların AB, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında bir rekabet alanı olduğuna dair ifadeler kullanmıştır. Balkanları bir nüfuz alanı olarak gören bu anlayışı yapıcı bulmuyoruz.

"TÜRKİYE'NİN HEDEFİ BARIŞ VE İSTİKRAR"

Aynı zamanda bir Balkan ülkesi olan Türkiye'nin bu bölgedeki hedefi ve önceliği, geçmişte olduğu gibi bugün de, barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmanın muhafazası ve güçlendirilmesidir. Bu amaçla tüm bölge ülkelerinin Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumlarına üyeliklerini desteklemeyi sürdürüyoruz.

"FRANSA ANLAMAYA GAYRET ETMELİ"

Balkanlardaki dostlarımızın AB ve NATO'yla bütünleşme çabalarına Fransa'nın da en azından Türkiye kadar katkıda bulunmasını samimiyetle temenni ediyoruz. Bu çerçevede, Fransa’ya, ülkemizin Balkanların istikrarına katkısına yönelik faaliyetlerini iyi anlamaya gayret etmesini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.