Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'nin Afrin kararına tepki

Avrupa Parlamentosu'nun Afrin kararına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "AP'nin Türkiye'nin terörle mücadele çabalarını görmezden gelip, terör örgütü kaynaklı mesnetsiz iddialara itibar etmesinin izahı yoktur. Bu kararla birlikte AP bir kez daha objektiflikten uzak ve taraflı bir bakış açısına sahip olduğunu göstermiştir." denildi. Yapılan açıklama şu şekilde:

Avrupa Parlamentosu'nun dün (15 Mart) kabul ettiği "Suriye'deki durum" başlıklı karar tasarısında Türkiye'ye yapılan çağrı, Avrupa Parlamentosu'nun gerçeklerden ne ölçüde kopuk olduğunun yeni bir göstergesidir. Bu kararla birlikte, Avrupa Parlamentosu bir kez daha objektiflikten uzak ve taraflı bir bakış açısına sahip olduğunu göstermiştir.



Zeytin Dalı Harekâtı bir terörle mücadele harekâtıdır. Harekat, uluslararası hukuk temelinde, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları çerçevesinde ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı temelinde yürütülmektedir.

BU İTHAMLAR HAKSIZ VE DAYANAKSIZDIR

Harekatın hedefinde, Afrin bölgesinde konuşlu PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü unsurları ile Suriye'nin diğer kesimlerinden gelen ve bu bölgede yuvalanan DEAŞ unsurları bulunmaktadır. PKK, AB'nin terör örgütleri listesinde yer almaktadır. Bu itibarla, harekat, yalnızca Türkiye'nin ulusal güvenliğini değil, Avrupa'nın da güvenliğini sağlamaya yönelik uluslararası meşruiyete sahip bir harekattır.



Harekat kapsamında sivil halkın zarar görmemesi için gereken her türlü tedbiri alan Türkiye'ye karşı yöneltilen bu ithamlar haksız ve dayanaksızdır. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin terörle mücadele çabalarını görmezden gelip, terör örgütü kaynaklı mesnetsiz iddialara itibar etmesinin izahı yoktur.



TÜRKİYE HER TÜRLÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEKTİR

Terör örgütlerine gösterdiği müsamaha konusundaki sicili bilinen Avrupa Parlamentosu'nun bu kararını kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da her türlü terör örgütüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.



Türkiye, Suriye'de başta Doğu Guta'da olmak üzere yaşanan insani trajedinin sona erdirilmesi ve İdlip dahil diğer bölgelerde gerginliklerin azaltılması ile sahada sükunetin tesisi yönünde en çok çaba gösteren ülkelerden biridir. Aynı zamanda, Suriye krizinin siyasi yollardan çözüm gayretlerine destek ve katkısıyla da öncü rol oynamaktadır.



Bu çerçevede Türkiye, Avrupa Parlamentosu'nu ve AB ülkelerini, Suriye'de 7 yıldır süregiden krizin sona erdirilmesi ve sahada çatışmaların durdurulması yönünde sorumluluk üstlenmeye ve gerçek anlamda katkıda bulunmaya davet etmektedir.