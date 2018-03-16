  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'nin Afrin kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'nin Afrin kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun Afrin kararına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Bu kararla birlikte AP bir kez daha objektiflikten uzak ve taraflı bir bakış açısına sahip olduğunu göstermiştir.' denildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 16-03-2018 08:24 - Güncelleme: 16-03-2018 08:24

Avrupa Parlamentosu'nun Afrin kararına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "AP'nin Türkiye'nin terörle mücadele çabalarını görmezden gelip, terör örgütü kaynaklı mesnetsiz iddialara itibar etmesinin izahı yoktur. Bu kararla birlikte AP bir kez daha objektiflikten uzak ve taraflı bir bakış açısına sahip olduğunu göstermiştir." denildi. Yapılan açıklama şu şekilde:

Avrupa Parlamentosu'nun dün (15 Mart) kabul ettiği "Suriye'deki durum" başlıklı karar tasarısında Türkiye'ye yapılan çağrı, Avrupa Parlamentosu'nun gerçeklerden ne ölçüde kopuk olduğunun yeni bir göstergesidir. Bu kararla birlikte, Avrupa Parlamentosu bir kez daha objektiflikten uzak ve taraflı bir bakış açısına sahip olduğunu göstermiştir.

Zeytin Dalı Harekâtı bir terörle mücadele harekâtıdır. Harekat, uluslararası hukuk temelinde, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları çerçevesinde ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı temelinde yürütülmektedir.

BU İTHAMLAR HAKSIZ VE DAYANAKSIZDIR
Harekatın hedefinde, Afrin bölgesinde konuşlu PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü unsurları ile Suriye'nin diğer kesimlerinden gelen ve bu bölgede yuvalanan DEAŞ unsurları bulunmaktadır. PKK, AB'nin terör örgütleri listesinde yer almaktadır. Bu itibarla, harekat, yalnızca Türkiye'nin ulusal güvenliğini değil, Avrupa'nın da güvenliğini sağlamaya yönelik uluslararası meşruiyete sahip bir harekattır.

Harekat kapsamında sivil halkın zarar görmemesi için gereken her türlü tedbiri alan Türkiye'ye karşı yöneltilen bu ithamlar haksız ve dayanaksızdır. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin terörle mücadele çabalarını görmezden gelip, terör örgütü kaynaklı mesnetsiz iddialara itibar etmesinin izahı yoktur.

TÜRKİYE HER TÜRLÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEKTİR
Terör örgütlerine gösterdiği müsamaha konusundaki sicili bilinen Avrupa Parlamentosu'nun bu kararını kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da her türlü terör örgütüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

Türkiye, Suriye'de başta Doğu Guta'da olmak üzere yaşanan insani trajedinin sona erdirilmesi ve İdlip dahil diğer bölgelerde gerginliklerin azaltılması ile sahada sükunetin tesisi yönünde en çok çaba gösteren ülkelerden biridir. Aynı zamanda, Suriye krizinin siyasi yollardan çözüm gayretlerine destek ve katkısıyla da öncü rol oynamaktadır.

Bu çerçevede Türkiye, Avrupa Parlamentosu'nu ve AB ülkelerini, Suriye'de 7 yıldır süregiden krizin sona erdirilmesi ve sahada çatışmaların durdurulması yönünde sorumluluk üstlenmeye ve gerçek anlamda katkıda bulunmaya davet etmektedir.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'nin Afrin kararına tepki haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro