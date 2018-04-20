Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye seçim yanıtı

Dışişleri Bakanlığı Sözücüsü Hami Aksoy, 'OHAL uygulamasının seçimleri demokratik standartların gerisine düşüreceğini iddia etmek art niyetli bir yaklaşımdır' ifadesini kullandı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert dün yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin OHAL altında özgür şeffaf ve adil bir seçim yapabileceğinden endişeliyiz" ifadelerini kullanmıştı

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