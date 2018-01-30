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Dışişleri Bakanlığı, AP Türkiye Raportörü Piri’yi eleştirdi

Dışişleri Bakanlığı, AP Türkiye Raportörü Piri’yi eleştirdi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri’nin PKK terör örgütüne dair son ifadeleri ve bu ifadelere ilişkin sözlerinin çarpıtıldığı yönündeki açıklamalarına ilişkin, “İkiyüzlülüğün itirafıdır” dedi.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2018 21:36 - Güncelleme: 30-01-2018 01:19

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri’nin PKK ile ilgili açıklamalarının çifte standart ve ikiyüzlülük olarak nitelendirdi. Sözcü Aksoy, Piri gibi bir ismin raportör olmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Hami Aksoy, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri’nin PKK terör örgütüne dair son ifadeleri ve bu ifadelere ilişkin sözlerini değerlendirdi. Bu açıklamaların uzun zamandır Türkiye'nin açıklamaya çalıştığı çifte standart ve ikiyüzlülüğünün itirafı olarak nitelendiren Aksoy, şöyle konuştu:

"Sözkonusu ifadeler Avrupa Parlamentosunun saygınlığına da gölge düşürmektedir. Avrupa güvenliğinin bölünmezliğinin ve terör örgütlerine karşı tereddütsüz işbirliğinin önemini anlayamamış bir şahsiyetin Avrupa Parlamentosu Raportörü olarak görev yapması esef vericidir. Türkiye’ye en büyük tehdit oluşturan terör örgütlerinden birini tehdit olarak görmeyen bir kişinin ülkemizle ilgili raportör olması kabul edilemez.”

Aksoy, “Piri’nin ifadelerinin çarpıtılmış olduğu yönündeki açıklaması ise yetersiz ve esasen tepkimize binaen yapılmış olması dolayısıyla geç kalmış bir çabadır” ifadelerini kullandı.  

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 30 Ocak 2018 01:20 AKP'nin Dışişleri Bakanlığı Türkiye Cumhuriyetini ne kadar temsil ediyor!............

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