Dışişleri Bakanı'ndan 'Kaşıkçı' açıklaması! Nasıl öldürüldü...

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr'den gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili açıklama geldi. Cubeyr, Suudi Arabistan'ın, Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğünü ya da cesedinin nerede olduğunu bilmediğini söyledi.

Amerikan Fox televizyonuna röportaj veren Suudi Bakan, "Kaşıkçı'nın ölümünden sorumlu olanları yargı önüne çıkartmak istiyoruz" dedi.

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Cubeyr, Suudi Arabistan'ın, Kaşıkçı'nın konsolosluğu terk edip etmediğine dair çelişkili haberler üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi.

Kaşıkçı olayını 'büyük bir hata' olarak niteleyen Cubeyr, Suudi Veliyaht Prens Muhammed bin Selman'ın olaydan haberdar olmadığını yineledi.

Cubeyr, Kaşıkçı'nın ailesine başsağlığı diledi.

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