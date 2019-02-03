Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan önemli açıklamalar 'Suriye'de anayasa komisyonuna yoğunlaştık'

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen "Beyoğlu Buluşmaları"nın konuğu oldu. Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suriye'ye kadar bir çok konuyu ele alan Çavuşoğlu, Suriye'de anayasa taslağı hazırlama sürecine yardımcı olacaklarını söyledi.

Suriye'de önümüzdeki günlerde anayasa komisyonu kurulması için tarafları bir araya getirmeye çalışacaklarını belirten Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Astana ve Soçi süreçleri ile Cenevre Süreci'nin canlandırarak Suriye'de bir anayasa komisyonunun kurulması için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Önümüzde ki günlerde bu anayasa komisyonunu kurup sivil toplum, rejim ve muhalefeti bir araya getirerek ülke için bir anayasa taslağı hazırlamalarına yardımcı olacağız"

Konuşmasında FETÖ'ye de değinen Çavuşoğlu, FETÖ'nün adalet sistemine güveni azalttığını söyledi. Dört bakanlığın birlikte yargıda reform stratejisini gerçekleştirmek için çalıştığını ifade eden Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda ilerlediklerini söyledi.

İSRAİLİ DÜNYA TESCİLLEDİ

Orta Doğu ve Kudüs sürecine de değinen Çavuşoğlu, BM kararlarının yetersiz olduğunu ortak adımlar atmak gerektiğini de ifade etti. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Elbette Ortadoğu barış süreci ve Kudüs meselesini yakından takip ediyoruz. Son bir buçuk yılda attığımız adımlarla ABD ve İsrail'in izlediği politikaların yanlış olduğunu tüm dünya tescillemiş oldu. Fakat sadece BM kararları yetmez, ortak adımlar atarak inşallah bu davayı da yakından takip etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

Öldürülen Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarda bulunun Çavuşoğlu, cinayetin çözülmesi için Suudi Arabistan ile işbirliği yapmak istediklerini ancak Arap tarafın bunu farklı yorumladıklarını söyledi.

Suudi Arabistan'ın sadece Türkiye'den bilgi almak ancak bilgi vermemek yönünde hareket ettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Başsavcı geldi, bizim başsavcımızdan bilgi aldı. Fakat karşılığında hiçbir bilgi yok. Şu anda cevaplanması gereken sorular var. En sonunda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da, başkonsolosluk binası içinde öldürüldüğünü ve cesedinin parçalanarak yok edildiğini itiraf etmek zorunda kaldı"

Suudi Arabisyan'ın ucuz taktik oyunları sergilediklerini belirten Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Sürekli inkar politikası izlediler. Ama bizim izlediğimiz şeffaf politikalar ve bu cinayetin aydınlatılması ile ilgili samimi çabalarımız ve uluslararası camia ile bu çalışmayı şeffaf bir şekilde yürütmeye çalışmamız Suudi Arabistan'ı itiraf etme noktasına getirdi. Fakat ceset nerede?"

SURİYE'DE BİR ANAYASA KOMİSYONU

Suriye'de bir anayasa komisyonu kurulması için çalışmalar sürdürüldüğünü de belirten Mevlüt Çavuşoğlu, sahada İdlib Muhturası kapsamında ateşkes sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Astana ve Soçi süreçlerine değinen Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı: "Siyasi çözüm için özellikle Astana ve Soçi süreçleri ile Cenevre Süreci'ni canlandırarak Suriye'de bir anayasa komisyonunun kurulması için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Önümüzde ki günlerde bu anayasa komisyonunu kurup sivil toplum, rejim ve muhalefeti bir araya getirerek ülke için bir anayasa taslağı hazırlamalarına yardımcı olacağız"

VİZE SERBESTESİ

Avrupa Birliği'nin Türkiye ile özellikle müzakere sürecine bazı sorunlar yarattığını ifade eden Çavuşoğlu, vize serbestisine de değindi. Çavuşoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Avrupa Birliği ile birlikte çalıştığımız ve esasen başarabildiğimiz, çalışabileceğimiz alanlar var. Vize serbestisinin hayata geçmesi için geri kalan altı kriter üzerinde çalışma gruplarımız ikişer defa bir araya geldi, müzakereleri başlattık. Ve bu kriterler yerine getirildikten sonra vize serbestisini hayata geçirmek için Avrupa Birliği ile birlikte adım atma konusunda mutabık kalacağız."