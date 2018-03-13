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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik Menbiç tarihi!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik Menbiç tarihi!

ABD ve Türk dışişleri bakanlarının Washington'da yapacağı görüşmede YPG'nin Menbiç'ten çekilmesi ve o bölgede güvenliğin sağlanması için takvim belirlenecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Menbiç için kritik tarihin 19 Mart olduğunu açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 13-03-2018 11:12 - Güncelleme: 13-03-2018 11:12

Washington'da ABD ve Türk heyetleri bir araya gelerek Menbiç'i ve Suriye'yi görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Menbiç'te bir model uygulamak için çabaların sürdüğünü anlattı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Menbiç konusunda açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "YPG Menbiç'ten çekildikten sonra orada güvenliği Türk ve ABD askerleri sağlayacak. YPG'nin çekilmesine iki ülke nezaret edecek' dedi.

''YPG ÇEKİLİNCE ABD VE TÜRK ASKERLERİ OLACAK''
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "YPG'nin olduğu bölgeler nasıl istikrara kavuşturulur, kimin yöneteceğini nasıl sağlayabiliriz. Temel prensip nüfus oranında yönetim olması. YPG hiçbir şekilde olmayacak. Menbiç'ten YPG çekilince orada ABD ve Türk askerleri olacak. YPG'nin çekilmesine nezaret edeceğiz. Buranın güvenliğini kim sağlayacak, ABD ve Türkiye. Önce bu modeli Menbiç'te uygulayacağız daha sonra diğer yerlere götüreceğiz. Bu Rakka için de Fırat'ın doğusunda YPG'nin kontrolündeki yerler için de geçerli."

KRİTİK TARİH 19 MART
Böylece bu alanlarda güvenli bölgeler sağlanacağının altını çizen ve tüm adımların da bir takvime bağlanacağını vurgulayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şunları belirtti:

"19 Mart'taki toplantıda yol haritası net bir şekilde, tarihleriyle beraber belli olacak. Ne kadar sürede ne uygulanacak, diğer tarafa nasıl geçilecek, bunlarla ilgili takvim netleşecek. Son toplantıda tabii farklı olduğumuz şeyler olabilir ama bir anlayışa doğru gidiliyor."

YPG'YE VERİLEN SİLAHLAR
Şu anda Menbiç konusunda rejimden herhangi bir talepte bulunulmayacağını söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG'ye verilen silahların geri toplanması konusunu da gözlemleyeceklerini anlattı.

Çavuşoğlu, "Biliyoruz ki hepsini alamayacağız. Bazıları eskimiş, bazıları kayıp. Ama biz bu silahları daha önce Başkan'ın söylediği gibi alacağız diyorlar. Bunu da çalışma grubu uygulamaya başladığında göreceğiz" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • Balaban Beyi 13 Mart 2018 12:08 İnternethaber ,siz olayı çarpıtıyorsunuz. BU HABER PYD için İYİ HABERDİR. ABD KORUMASINDA TEHLİKESİZ YERE ÇEKİLMELERİ SAĞLANIYOR...Biz Türkiye olarak " ABD ile yapılan tutanaksız toplantıda " NE KARŞILIĞI BUNA RAZI EDİLDİK ACABA ? Bu kadar " AKP yalakalığı " fazla değil mi ? Doğruları yazsanıza..!!

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KİMDİR ?
Mevlüt Çavuşoğlu
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

1968 Alanya doğumlu Mevlüt Çavuşoğlu, 64. Hükümet Avrupa Birliği Bakanı görevini yürütmektedir.  Özel H. Emin Paşa Lisesi’ni birincilikle tamamlayan Çavuşoğlu, 1988 yılında Ankara &Uum

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