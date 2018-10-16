Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

"Suudi Başkonsolosluğu'nda kaybolan gazeteci Kaşıkçı'nın akıbetini öğrenmek istiyoruz" diyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Başkonsolosluğu'nun rezidansındaki aramanın bugün devam edeceğini belirtti. Çavuşoğlu, "Savcılık (Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda) uygun gördüğü kişilerin ifadesine başvurulabilir." dedi.
ÇAVUŞOĞLU'DAN MÜNBİÇ AÇIKLAMASI Münbiç konusunda da açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münbiç konusunda ABD'den savsaklama görürsek önceki çizgimize döneriz" dedi.
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