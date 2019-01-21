Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pompeo ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Pompeo, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ABD'nin Suriye'den çekilme süreci ve gündemdeki ikili konular değerlendirildi.
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