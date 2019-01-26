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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Neçirvan Barzani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Neçirvan Barzani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü. Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, PKK terör örgütü provokasyonu sonucu saldırı gerçekleştirildiğini bildirmişti.

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Eklenme Tarihi: 26-01-2019 22:15 - Güncelleme: 26-01-2019 22:15

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Irak'ta askeri üssümüze yapılan saldırı sonrası IKBY Başbakanı Barzani ile telefonda görüştü. Barzani görüşmede, üst bölgesine PKK terör örgütü provokasyonu sonucu gerçekleşen saldırıyla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü.

IKBY, BÖLGEDE GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDI

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

IKBY Başbakanı Barzani, görüşmede, Irak'ın kuzeyindeki Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üst bölgesine PKK terör örgütü provokasyonu sonucu gerçekleşen saldırıyla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını ve konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üst bölgesine PKK terör örgütü provokasyonu sonucu saldırı gerçekleştirildiğini, kısmi araç ve malzeme hasarı meydana geldiğini bildirmişti.

Bakanlık açıklamasında, "Irak'ın kuzeyinde yer alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provokasyonu neticesinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı oluşmuştur. Olayla ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır." ifadelerine yer verilmişti.

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KİMDİR ?
Mevlüt Çavuşoğlu
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

1968 Alanya doğumlu Mevlüt Çavuşoğlu, 64. Hükümet Avrupa Birliği Bakanı görevini yürütmektedir.  Özel H. Emin Paşa Lisesi’ni birincilikle tamamlayan Çavuşoğlu, 1988 yılında Ankara &Uum

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