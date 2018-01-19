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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak'a gidiyor

Barzani'nin bağımsızlık referandumuyla yakınlaşan Ankara ve Bağdat, ilişkileri yeni bir safhaya taşıyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak'a gidiyor.

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Eklenme Tarihi: 19-01-2018 18:21 - Güncelleme: 19-01-2018 18:21

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak'ta, Başbakan İbadi ve mevkidaşı Caferi'yle görüşecek Çavuşoğlu, Türkmen siyasetçilerle de bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi’nin davetine icabeten, Türkiye-Irak ilişkilerinin gündeminde yer alan konuları ele almak üzere 21 Ocak 2018 tarihinde Irak’ı ziyaret edecek.

Ziyareti, Dışişleri Bakanlığı bir açıklamayla duyurdu. Açıklamada, "Sayın Bakanımızın, Bağdat’ta Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi’nin yanısıra, Başbakan Haydar Ebadi ve Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi ile görüşmesi ve Iraklı Türkmen siyasetçilerle biraraya gelmesi öngörülmektedir" denildi.

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KİMDİR ?
Mevlüt Çavuşoğlu
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

1968 Alanya doğumlu Mevlüt Çavuşoğlu, 64. Hükümet Avrupa Birliği Bakanı görevini yürütmektedir.  Özel H. Emin Paşa Lisesi’ni birincilikle tamamlayan Çavuşoğlu, 1988 yılında Ankara &Uum

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