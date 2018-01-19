Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak'ta, Başbakan İbadi ve mevkidaşı Caferi'yle görüşecek Çavuşoğlu, Türkmen siyasetçilerle de bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi’nin davetine icabeten, Türkiye-Irak ilişkilerinin gündeminde yer alan konuları ele almak üzere 21 Ocak 2018 tarihinde Irak’ı ziyaret edecek.

Ziyareti, Dışişleri Bakanlığı bir açıklamayla duyurdu. Açıklamada, "Sayın Bakanımızın, Bağdat’ta Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi’nin yanısıra, Başbakan Haydar Ebadi ve Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi ile görüşmesi ve Iraklı Türkmen siyasetçilerle biraraya gelmesi öngörülmektedir" denildi.