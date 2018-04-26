Dışarıdan bakınca villa içeriye girince büyük şok...

İSTANBUL Beylikdüzü’nde lüks bir villaya baskın yapan polisler büyük şok yaşadı... Lüks villanın içinin özel tertibatla uyuşturucu serasına dönüştürüldüğü görüldü... 300 kök esrar ve 10 kilogram satışa hazır esrar ele geçirildi...

Dışarıdan bakınca villa içeriye girince büyük şok...

İSTANBUL Beylikdüzü’nde bulunan lüks bir villaya ihbar üzerine baskın yapan polisler büyük şok yaşadı... Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ve önleyici ekipler, şüphe üzerine Beylikdüzü Dereağazı Mahallesi'nde bulunan lüks bir villaya baskın yaptı. Yapılan baskın sonucu, lüks villada 300 kök yetiştirilmiş esrar, 10 kilogram da satışa hazır kurutulmuş esrar ele geçirdi. Operasyon esnasında evde bulunan 3 kişi de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Dışarıdan bakınca villa içeriye girince büyük şok...

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Dışarıdan bakınca villa içeriye girince büyük şok...

Öte yandan, esrar yetiştirmek için evin içerisine kurulan düzenek, görenleri hayrete düşürdü. Sayım ve tartım işlemini tamamlayan polis ekipleri, ele geçirilen esrarı çuvallara doldurarak el koydu. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

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Dışarıdan bakınca villa içeriye girince büyük şok...

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