Dışarı çıktı eve geldiğinde arkadaşı ve karısını yakaladı ve...

39 yaşındaki Suwit Tipjantha, 50 yaşındaki iş arkadaşı Permsak Petprasert'in evinde bir cumartesi gecesi arkadaşı ile birlikte alkol kullanıyordu. Evden içki almaya çıkan Permsak, evde döndüğünde akıllara durgunluk veren bir olay yaşadı.

Dışarı çıktı eve geldiğinde arkadaşı ve karısını yakaladı ve...

39 yaşındaki Suwit Tipjantha, 50 yaşındaki iş arkadaşı Permsak Petprasert'in evinde bir cumartesi gecesi arkadaşı ile birlikte alkol kullanıyordu. Yanlarında bir arkadaşları daha vardı. Üçlünün içkileri bitmişti. Permsak ve üçüncü adam dışarı içki almak için çıkmıştı.


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Dışarı çıktı eve geldiğinde arkadaşı ve karısını yakaladı ve...

Suwit ile Permsak'ın eşi olan 52 yaşındaki Tin evde yalnız kalmıştı. İddiaya göre Tin uyurken, Suwit onun kolunu okşamış. Bu durum karşısında ciddi bir şaşkınlık yaşayan Permsak'ın eşi, direkt evden dışarıya doğru koşmuş ve eve doğru gelen Permsak'ı çığlık atarak karşılamış. Öfkeli Permsak polise, Suwit'e çekiç ile vurarak onu etkisiz hale getirdiğini ve ardından meyve soyma bıçağıyla onun cinsel organını kesip köpeklerine verdiğini söyledi.


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Dışarı çıktı eve geldiğinde arkadaşı ve karısını yakaladı ve...

Suwit sonraki günün sabahı gözlerini hastanede açtığında neler olduğunu hatırlamıyordu ya da en azından cinsel organını nasıl kaybettiğini. Polise arkadaşlarıyla içki içtiğini, tek hatırladığının bu olduğunu, sonrası için hiç bir şey hatırlamadığını söyledi.


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Dışarı çıktı eve geldiğinde arkadaşı ve karısını yakaladı ve...

Polis, arkadaşını bir çekiçle dövdüğünü ve cinsel organını kestiğini itiraf eden Permsak'ı tutukladı. Permsak polis memurlarına, çekiç ile saldırıya geçip, sonra yaralı adamın Baan Pong Hastanesine götürülmesi için komşularına talimat verdiğini anlattı. Aynı zamanda daha önce de Suwit'in eşiyle ilişkiye girmek istediğini iddia etti.


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