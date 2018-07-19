Diş teli kullananlar için ağız bakım önerileri...

Diş teli temizliği; diş çürüklerini, diş eti iltihaplarını ve oluşabilecek diğer komplikasyonları önler. Diş teli kullanan hastalar her gün düzenli olarak dişlerini temizlemelidir. Temizlenmeyen dişlerde bakteriler braketlerin etrafına yerleşerek aralarında birikir ve diş taşlarının oluşmasına sebep olur.

Diş teli kullananlar için ağız bakımı, kullanmayanlar için yapılması gerekenlerden aslında temel noktalar bakımından farklı değil. Diş teli takanların, diş teli ile diş ve diş eti arasında daha fazla besin artığı birikebilir. Örneğin içten takılan bir teli temizlemek için diş arası fırça kullanmak gerekiyor, iki bu iş için özel olarak hazırlanmış olan oluklu fırça kullanarak temizlik yapmak gerekiyor.

Kaynak: cevapla.tv