Diş sıkma nedir? Nasıl tedavi edilir?

Diş sıkma çenemizin aşırı kasılması ile ilgili bir problemdir. Çenemiz özellikle uykuda kapanır, kasılır ve dişlerimizi sıkarız. KBB ve Ses Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor İsmail Koçak anlattı.

Aslında temelde problem psikolojik ve genetiktir. Toplumumuzun %60'ı diş sıkar fakat bunu çoğunlukla farkına varmayız. Yüzümüzde ağrı, bazen sinüzit zannederiz, yüzümüzde doluluk hissi, kulaklarımızda ağrılar yapar. Problemin temelde kökeni genetiktir. Çene bir ifade organıdır. Konuşma organı,yeme organı,nefes alma organı, aslında karar verme organıdır. Hayatımız içerisinde kararsızlık yaşadığımız dönemlerde, ya öfkemizi tutmak için ya nefesimizi tutmak için yada yediklerimizi kontrol etmek için çenemizi kullanmaaya başlarız ve her zaman ters olarak çalışır bu diş sıkma ile kendini gösterir.

Diş sıkma tedavisi çok ilginçtir. Bruksizm'in tedavisinde ilaçlar çok etkili değildir. En çok çene bölgesine yapılan masajları çene bölgesinin kasılmasını engeller rahatlamasını sağlar. Fakat bu rahatlamayı sağlarken kişinin bilinç altının açılmasını ve duygusal problemlerin çözümünü kolaylaştırır. Duygusal çene dediğimiz bir durum vardır. Stres, mutluluk, mutsuzluk durumu çenemizin durumuna yansır. Çene sıkması varsa mutlaka bunu inceletin ve bunun çözümlerini arayın. Hayatınız değişecektir.