Diş macunu bakın ne işe yarıyormuş!

Diş macunu ile vücuttaki kıllardan ve tüylerden kurtulma fikri biraz garip gelse de oldukça etkili bir yöntemdir. Ağda çok acılı bir işlemdir, Traş bıçağı ve tüy dökücü kremde daha sert ve gür çıkmasını sağladığı için pek tercih edilmez.Diş macunu hem yumuşak çıkmasını sağlayacak hemde cildinizin tahriş olmasına engel olacaktır.

