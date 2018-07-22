Diş macunu bakın ne işe yarıyormuş!

Diş macunu ile vücuttaki kıllardan ve tüylerden kurtulma fikri biraz garip gelse de oldukça etkili bir yöntemdir. Ağda çok acılı bir işlemdir, Traş bıçağı ve tüy dökücü kremde daha sert ve gür çıkmasını sağladığı için pek tercih edilmez.Diş macunu hem yumuşak çıkmasını sağlayacak hemde cildinizin tahriş olmasına engel olacaktır.
Malzemeler: Yarım aleo vera yaprağı,Yarım limon,Yarım tatlı kaşığı soda,Yarım tatlı kaşığı diş macunu Yarım aleo vera içindeki jeli kaseye boşaltalım.
Bir tatlı kaşığı diş macunu ekliyoruz. Diş macunu hem hijyenik bir maddedir hem de krem yapmak için oldukça uygundur.
Bir tatlı kaşığı soda ekleyip karıştırıyoruz.Yarım limonu sıkıyoruz. İyice karıştırın. İstediğiniz bölgeyi sürüp 10 dakika bekletin. İsterseniz lif yardımıyla yıkayarak temizleyebilirsiniz.Cildimizi ılık suyla güzelce yıkayalım. Tüylerimizin kökünden gittiğini ve cildinizin parlak olduğunu göreceksiniz.
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