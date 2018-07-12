Diş etlerimiz kanadığında ne yapmalıyız?

Toplumda oldukça yaygın görülen ve pek çok farklı diş eti hastalığından kaynaklanabilen önemli bir ağız sağlığı sorunudur. Diş Eti Hastalıkları Doktoru Betül Göfteci, sorularımızı yanıtladı.

Bakteri plağının diş etinde enflamasyonu meydana getirmesiyle diş etinde kanamalar olur. Diş eti hastalıklarının en önemli belirtisi diş etinde olan kanamalardır. Çünkü sağlıklı olan diş eti kanama belirtisi göstermez. Bu nedenle diş fırçalama düzenli olarak yapılmalıdır.

Ağız ve diş sağlığının bozulmasının vücuttaki diğer organları da olumsuz etkilediği pek çok bilimsel çalışma ile gösterilmiştir. Bu nedenle başta diş eti kanaması olmak üzere diş çürükleri ve ağız hastalıkları mutlaka önemsenmeli ve tedavi edilmelidir.

Diş etleri, ağız ve dişlerin altyapısını oluşturuyor. Diş etleri sağlıklı dişler için vazgeçilemez öneme sahiptir, bu nedenle de diş eti kanamalarının takip edilmesi gerekli durumlarda mutlaka bir uzman hekime gidilmesi önerilmektedir.