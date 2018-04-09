Diş etinizi de fırçalayın!

Fırçanın yarısının mutlaka diş etine değmesi gerektiğine dikkat çeken Mamaklıoğlu, "Yumuşak bir fırçayla ve küçük dairlere çizerek bu işlemi yapmamız gerekiyor" dedi. Diş temizliğine dair sahip olduğumuz en temel bilginin günde üç defa dişlerimizi fırçalanması olduğunu hatırlatan İstanbul Aydın Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Büyükçekmece Hastanesi Periondontoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Dilek Mamaklıoğlu bu sayının iki ile sınırlandırılabildiğini söyledi. Özellikle akşam uyumadan önce dişlerin fırçalanması gerektiğine vurgu yapan Mamaklıoğlu, ‘diş etinin fırçalanmaması’ algısının da son derece yanlış olduğuna dikkat çekti.







"FIRÇANIN YARISI DİŞ ETİNE DEĞMELİ"

Dişlere mutlaka ara yüz temizliği yapılması gerektiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Dilek Mamaklıoğlu, ağız ve diş temizliğinde dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıraladı: "Diş ipliği ya da diş arası fırçalarla ara yüz temizliği yapmamız gerekiyor. Genel bir yanlış var, diş etine değdirmemeliyim fırçayı diye. Bu doğru değil, fırçanın yarısı mutlaka diş etine değmeli ve diş etini de dâhil ederek fırçalama yapmalıyız. Yumuşak bir fırçayla ve küçük dairlere çizerek bu işlemi yapmamız gerekiyor. Dil temizliği de akşam uyumadan önce, buna uygun kazıyıcılarla temizlenmeli. Dil iyice öne çıkarılmalı arkadan öne kadar fırçalayarak temizlik yapılmalı.”



"KARBONHİDRAT DİŞE DE ZARAR"

Gün içinde ağız bakımını ihmal ettiğiniz de ya da sabah dişlerinizi fırçalamadığınızda gün boyu hissedeceğiniz tatsız his içinde öneri de bulanan Yrd. Doç. Dr. Dilek Mamaklıoğlu, “Uyuduğumuz saatlerde, tükürük akışı azalıyor ve koruyucu etkisi ortadan kalkıyor, bu nedenle gün içindeki en önemli fırçalama gece yatmadan önceki fırçalamadır. Uyumdan önce dişlerimizi fırçalamayı kesinlikle ihmal etmememiz gerekiyor. Bunun yanı sıra dişin sağlıklı kalması için karbonhidratlı beslenmeyi de azaltmamız gerekiyor. Özellikle gün içinde ağız bakımımızla ilgilenemediysek karbonhidratlardan biraz uzak durmamızda fayda var. Fırçalama yapamadığımız zaman, ağzımızı mutlaka su ile çalkalamamız gerekiyor” diye konuştu.







"PEYNİR AĞIZDAKİ ASİDİ TEMİZLER"

Peynir sağlığa her açıdan destek olan, önemli bir protein, kalsiyum ve mineral deposu olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Mamaklıoğlu, “Diş sağlığı için önemini gösteren en güzel bilgi ise diş çürümelerini engellemesi. Dişlerini fırçalamayı unutanlar, bir parça peynir tüketerek ağız sağlığına katkıda buluna bilirler. Bir parça peynir yersek ağızdaki asidi bir miktar nötralize edebiliriz. Bu da unuttuğumuz ya da vakit bulamadığımız diş fırçalama eylemini kısmen de olsa telafi edebilir. Ağzımızdaki sağlık tüm vücudumuzu ve organlarımızı etkileyebiliyor. Ağızda temizlenmeyen bakteri tabakaları, kan yoluyla tüm vücudumuza yayıla biliyor, bu da kardiyovasküler hastalıklara neden olabiliyor. Diş eti hastalıkları diyabet hastalığında da dolaylı olarak etkili, bu nedenle ağız bakımına önem verilmeli” ifadelerini kullandı.



"KARBONAT SIK KULLANILDIĞINDA DİŞTE AŞINMA YAPAR" Özellikle sigara içenlerin en büyük problemlerinden biri de diş lekeleri ve bunun için de en sık başvurulan yöntem karbonatla diş beyazlatma ama Mamaklıoğlu bu noktada da bilinçsiz işlem yapmayın uyarısında bulundu. Mamaklıoğlu, “Karbonat ile diş temizleme kontrolsüz ve sık aralıklarla yapıldığında dişte aşınmalara neden olur. Yumuşak bir diş fırçasıyla sabah ve akşam diş fırçalayarak ve diş etini de bu temizliğe dahil ederek ağız sağlığını korumak mümkün. 6 ayda bir diş hekimine görünmek de olası hastalıkların erken teşhisi için gerekli. Ağız sağlığını koruyarak bedenimizi dinç tutar ve yaşam kalitemizi de artırırız” dedi.