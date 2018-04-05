Diş eti kanaması ve çekilmesi neden olur tedavisi nasıl?

Diş eti kanaması ile başlayan diş eti çekilmesinin belli başlı bir çok nedeni bulunmaktadır. Kalsiyum mineralinin eksik olması diş eti çekilmesinin en önemli nedenleri arasında yer almaktadır. Düzensiz beslenme, dişlere yeterli bakım yaptırmamak, sigara kullanmak ve diş gıcırdatmakta diş eti çekilmesinin nedenleri arasında yer alır. Peki diş eti çekilmesinin tedavisi nasıl yapılıyor ve diş eti çekilmesine ne iyi gelir? İşte cevabı...
DİŞ ETİ ÇEKİLMESİ TEDAVİSİ NASIL OLUR?: Diş eti çekilmesinde 3 tedavi yöntemi kullanılmaktadır. Bunlardan biri hastanın kendi damak dokusundan ‘greft’ olarak adlandırılan dişeti dokusunun alınarak, dişeti çekilmesi olan alana nakledilmesidir. İkinci bir tedavi yöntemiyse varolan dişeti çekilmesi alanındaki, diş eti dokusunun açılmış olan diş kök yüzeyini kapatacak yönde yukarı ve/veya yana kaydırılarak, yine hastanın kendi diş eti dokusuyla kapatılmasıdır. Dişeti çekilme tedavisi için kullanılan bu diş eti kaydırma tekniğinde bazen damaktan alınan greft de kaydırılan diş eti alanına eklenerek kombine bir diş eti çekilme tedavisi yapılabilmektedir.
PRF TEDAVİ YÖNTEMİ: Son yıllarda ise hastalarda, damak alanında ikinci bir yara alanının açılmaması ve tıpkı damaktaki diş eti dokusu gibi, kişinin kendi dokusunun dişeti çekilme tedavilerinde kullanılabilmesi için yeni bir diş eti çekilme tedavi tekniği uygulanmaktadır. Bu diş eti çekilme tedavisinde kaydırılan dişeti dokusu,damaktan bir doku almak yerine hastanın kendi kanından elde edilen ‘PRF’ olarak adlandırılan hastamızın kanındaki trombosit hücrelerinden elde edilen kendi fibrin dokusu kullanılmaktadır.
KORUYUCU TEDAVİ YÖNTEMİ: Diş eti çekilmeleri eğer hatalı ve/veya sert diş fırçalama, diş sıkma ve/veya diş gıcırdatma gibi etkenlere sebebiyle meydana gelmiş ise bu etkenleri ortadan kaldırmaya yönelik koruyucu tedaviler önerilir. Koruyucu dişeti çekilme tedavileri arasında doğru diş fırçalama tekniğinin öğretilmesi, hassasiyete yönelik diş macunlarının önerilmesi, diş yüzeyleri ve diş eti etrafındaki travmayı kaldırmak için kişiye özel koruyucu bir gece plağı uygulanarak diş sıkma ve/veya gıcırdatmaya bağlı hasarın durdurulması gibi diş eti çekilme tedavileri önerilmektedir.
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