Diş çıkaran bebeklere ne iyi gelir?

Çocuklar diş çıkarırken kaşıntı başta olmak üzere birçok rahatsızlıklar görünür. Bunların ortadan kaldırılması ve bebeğimizin rahatlatılması için öncelikle kaşıntıyı ortadan kaldırıcı jeller düşünülebilir.

Bu jellerin de unutulmaması gereken tarafı, içerisinde birçok kimyasal maddenin bulunmasıdır. Bu yüzden jellerden daha çok çocuklarımıza doğal yolla kaşıyıcı etki edebilecek, biraz da soğuk kullanabileceğimiz havuç, elma, salatalık kullanabiliriz.

Bunun yanında çocuklarımız için hazır olarak üretilen fabrikasyon kaşıyıcı materyaller kullanılabilir. Bunlar da özellikle içerisinde su olanlar tercih edilir ve bu birazcık buzdolabında, bebeğimizin tolere edebileceği şekilde soğutularak kaşınmasını sağlayabiliriz. Ayrıca kaşımanın yanı sıra çocuğumuzda görülen huzursuzluk, beslenme bozukluğu ve beraberindeki ateşi önlemek için de dokturumuza danışarak parasitemol içeren herhangi bir ilaç kullanabiliriz.

Çocuklar diş çıkarırken en yaygın belirti kaşıntıdır ve genellikle tercih edilen ilk yöntem jellerdir. Hem çocuğun kaşıntısını geçirmek hem de beklenme ve uyku düzenini sağlamak için sıklıkla önerilmektedir. Fakat her ürünün içerisinde kimyasal bileşikler olduğu unutulmamalıdır. Kaşıntının geçmesi için öncelikle salatalık, yeşil soğan, havuç gibi doğal kaşıyıcılar kullanılabilir.