Diş ağrısı nasıl geçer? Diş ağrısı için çözüm önerileri...

Diş ağrısı en şiddetli ağrılardandır. Kimisi sızlama başladığında hemen diş hekimine giderken, kimisi aylarca ağrı çekmekte. Cevapla.tv uzmanı Diş Hekimi Zafer Kazak anlattı.

Eğer diş ağrısı varsa, ilk önce bunun sebebini tespit etmek gerekir. Diş ağrımız çürüme kaynaklı bir ağrıysa soğuk ve sıcak içeceklerde hassasiyet gösterir. Dişin kökünde iltihaba bağlı olarak bi ağrı varsa soğuk, sıcak etki etmez üzerine gelen basınçla beraber yada yemek yeme sonrasında ağrılar meydana gelir. Diş ağrısına aspirin veya alkol ürünlerini kullanarak diş etinize baskı yapmayanız.

Diş ağrısı çözümleri için hekiminize görünmeyi ihmal etmeyin.



Kaynak: cevapla.tv