Diriliş Eruğrul'da nefes kesen sahne! Ertuğrul Bey'e büyük tuzak

TRT 1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğul 11 Nisan Çarşamba akşamı 114. bölümüyle ekranlara geldi. Aslıhan Hatun'un öldürülmesinden sonra intikam yemini eden Ertuğrul Bey ve alpleri, harekete geçti. Ancak Sadettin Köpek'in emriyle Aydoğdu ve adamları Kayı Obası'nı bastı.

Diriliş Ertuğrul'un final sahnesinde ise, Sadettin Köpek'i öldürebilmek için kılık değiştirerek ulak olarak çadıra giren Ertuğrul Bey, karşısında Günalp'i buldu. Günalp'ın hain bir tuzak kurduğu Ertuğrul Bey bu durumdan nasıl kurtulacak yeni bölümde belli olacak. Diriliş Ertuğrul'un merakla beklenen yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Aksiyon sahnelerinin fazla olmasından dolayı yeni bölüm sonrasına yetişmeyen 115. bölüm fragmanı, önümüzdeki günlerde yayınlanacak.