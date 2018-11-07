Diriliş Ertuğrul'un yeni yüzü Eser Karabil kimdir?

Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna dahil olan ünlü oyuncu Eser Karabil'in kim olduğu merak konusu oldu. Son olarak Diriliş Ertuğrul'un oyuncu kadrosuna giren Eser Karabil, kariyeri boyuncu çok sayıda dizide rol aldı. Peki, Eser Karabil kimdir? İşte, Eser Karabil ve hayatı hakkında merak edilen tüm detaylar



15 Ekim 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül GSF'de oyunculuk eğitimi aldı. İlk kamera deneyimini 2007 yılında "Kaybedenler" isimli sinema filmiyle yaşadı.





2013 yılında Karagül dizisinde rol alan Eser Karabil, Muhteşem Yüzyıl ile Fazilet Hanım ve Kızları dizilerinde de aldı. Başarılı oyuncu son olarak TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Diriliş Ertuğrul'un kadrosunda yer alıyor.