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Diriliş Ertuğrul'un yeni yüzü Eser Karabil kimdir?

Diriliş Ertuğrul'un yeni yüzü Eser Karabil kimdir?

Diriliş Ertuğrul'un yeni yüzü Eser Karabil kimdir? Diriliş Ertuğrul hayranları şimdi bu sorunun cevabını merak ediyor. TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul her yıl kadrosuna kattığı yetenekli oyuncularla adından söz ettirirken Eser Karabil de bu isimlerden biri oldu. Peki, Eser Karabil kimdir?

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 23:15 - Güncelleme: 07-11-2018 23:15

Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna dahil olan ünlü oyuncu Eser Karabil'in kim olduğu merak konusu oldu. Son olarak Diriliş Ertuğrul'un oyuncu kadrosuna giren Eser Karabil, kariyeri boyuncu çok sayıda dizide rol aldı. Peki, Eser Karabil kimdir? İşte, Eser Karabil ve hayatı hakkında merak edilen tüm detaylar

15 Ekim 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül GSF'de oyunculuk eğitimi aldı. İlk kamera deneyimini 2007 yılında "Kaybedenler" isimli sinema filmiyle yaşadı.

2013 yılında Karagül dizisinde rol alan Eser Karabil, Muhteşem Yüzyıl ile Fazilet Hanım ve Kızları dizilerinde de aldı. Başarılı oyuncu son olarak TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Diriliş Ertuğrul'un kadrosunda yer alıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 07 Kasım 2018 23:32 6 ay ara vermis tum bolumlerini izlemis biri olarak sogudum diziden bakmiyorum! Seyirciyi bu kadar bekletilmez!

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