Diriliş Ertuğrul'un yayın tarihi belli oldu

Yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicileri ekrana bağlayan "Diriliş Ertuğrul" yeni sezonuyla da büyük sürprizlerle karşımıza çıkacak. Tekden Film tarafından hayata geçirilen "Diriliş Ertuğrul"un senaryosunda ve yapımcılığında Mehmet Bozdağ imzası bulunuyor.