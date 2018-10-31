Diriliş Ertuğrul'un yayın tarihi belli oldu

TRT 1'in rekortmen dizisi Diriliş Ertuğrul'un ne zaman yeni sezonunun yayınlanacağı merak konusuydu. Diriliş Ertuğrul'un ekranlara döneceği tarih belli oldu. İşte Reyting Rekortmeni Diriliş Ertuğrul'un, yayın tarihi

Diriliş Ertuğrul'un yayın tarihi belli oldu

TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin yeni sezonunun 7 Kasım Çarşamba akşamı 20.00'de ekranlara döneceği açıklandı.

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Diriliş Ertuğrul'un yayın tarihi belli oldu

Yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicileri ekrana bağlayan "Diriliş Ertuğrul" yeni sezonuyla da büyük sürprizlerle karşımıza çıkacak. Tekden Film tarafından hayata geçirilen "Diriliş Ertuğrul"un senaryosunda ve yapımcılığında Mehmet Bozdağ imzası bulunuyor.

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Diriliş Ertuğrul'un yayın tarihi belli oldu

85 ülkede ülkede dünya izleyicisiyle buluşan "Diriliş Ertuğrul" bu yıl da izleyenleri ekrana bağlayacak bölümlerle TRT1'de olacak. Yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı "Diriliş Ertuğul"da Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Ayberk Pekcan, Kayra Şenocak, Arif Diren, Burçin Abdullah, Orçun İynemli, Emre Üçtepe, Kerem Bekişoğlu, Ali Buhara Mete rol alıyorlar.

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Diriliş Ertuğrul'un yayın tarihi belli oldu

TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin yeni sezonunun 7 Kasım Çarşamba akşamı 20.00'de ekranlara döneceği açıklandı. Yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicileri ekrana bağlayan "Diriliş Ertuğrul" yeni sezonuyla da büyük sürprizlerle karşımıza çıkacak. Tekden Film tarafından hayata geçirilen "Diriliş Ertuğrul"un senaryosunda ve yapımcılığında Mehmet Bozdağ imzası bulunuyor.

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