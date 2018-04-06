'Diriliş Ertuğrul'un Halime Sultan’ı: Beşiktaş'ın gelini oldum

“Diriliş Ertuğrul”un Halime Sultan’ı Esra Bilgiç Töre, Lady Magazine’e konuştu. Geçen yıl Beşiktaşlı Gökhan Töre ile nikah masasına oturan oyuncu samimi açıklamalarda bulundu: Gökhan’la tanışana kadar futbola dair hiçbir şey bilmiyordum. Şimdi birlikte maç izliyoruz. Beşiktaş camiasının gelini oldum. Başarılı bir futbolcu ile evli olmak benim için gurur. Dizide genç bir anneyi oynuyorum. Allah nasip ederse biz de çocuk sahibi olmak istiyoruz.
Beşiktaş’ta forma giyen Gökhan Töre, 2017 yılının Ekima yında Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen tören ile Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Sultan karakterini canlandıran Esra Bilgiç ile evlenmişti. Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen törene; Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kulübün Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik heyet, oyuncular ile çok sayıda davetli katılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Başkan Fikret Orman ise çifte nikah şahitliği yapmıştı.
Özel hayatıyla ilgili Instagram'dan sık sık paylaşımlarda bulunan Esra Bilgiç, özellile Beşiktaşlı taraftarlarının yoğun ilgilisiyle karşılanıyor.
İşte çiftin fotoğrafları...
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