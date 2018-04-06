'Diriliş Ertuğrul'un Halime Sultan’ı: Beşiktaş'ın gelini oldum

“Diriliş Ertuğrul”un Halime Sultan’ı Esra Bilgiç Töre, Lady Magazine’e konuştu. Geçen yıl Beşiktaşlı Gökhan Töre ile nikah masasına oturan oyuncu samimi açıklamalarda bulundu: Gökhan’la tanışana kadar futbola dair hiçbir şey bilmiyordum. Şimdi birlikte maç izliyoruz. Beşiktaş camiasının gelini oldum. Başarılı bir futbolcu ile evli olmak benim için gurur. Dizide genç bir anneyi oynuyorum. Allah nasip ederse biz de çocuk sahibi olmak istiyoruz.