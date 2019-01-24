Diriliş Ertuğrul'un güzel oyuncusu sahte doktor kurbanı Son hali şoke etti

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul'da Selcan Hatun karakterine hayat veren, geçtiğimiz günlerde güzellik merkezine giden ünlü oyuncu Didem Balçın'ın yüzünde yaralar çıktı. Sahte doktor tarafından tedavi edildiğini öğrenen Balçın, güzellik merkezi ve doktordan şikayetçi oldu. Geçtiğimiz günlerde güzellik merkezine giden ünlü oyuncu Didem Balçın'ın yüzünde yaralar çıktı. Sahte doktor tarafından tedavi edildiğini öğrenen Balçın, güzellik merkezi ve doktordan şikayetçi oldu.

Didem Balçın, bir güzellik merkezinde yüzüne 'Altın iğne' adı verilen bir estetik uygulaması yaptırdı. Yüzünde ağır yanma ve şişlik meydana geldikten sonra doktorun sahte olduğunu öğrenen Balçın, soluğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aldı.

AĞIR DERECE YANMA OLUŞTU: Ünlü oyuncu Didem Balçın, geçtiğimiz aylarda bir güzellik merkezine giderek yüzünün daha parlak ve canlı durması için altın iğne denilen bir estetik uygulaması yaptırmak istedi. Merkezde İran'da tıp eğitimi aldığı iddia edilen bir doktorla anlaşan Balçın, işlem sonrası herhangi bir yan etki yaşamayacağının da garantisini aldı. Ancak operasyonun yapıldığı gün, genç oyuncunun yüz bölgesinde ağır derece yanma ve ağrı meydana geldi

Fakat doktorlar, genç oyuncuyu iğnelerin etkisi nedeniyle böyle bir şikayet yaşandığını belirterek onu evine gönderdi. Kendisine tedavi amaçlı verilen ilaç ve kremleri kullanan Balçın'ın yüzünde meydana gelen şişlik ve ağrılar, yara haline dönüştü. Tanınmaz hale gelen Balçın, kendisine tedavi uygulayan doktoru aradı. Ancak genç oyuncu, doktorun söz konusu güzellik merkezinden ayrıldığını ve gerçekte doktor olmadığını fark etti. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunan Balçın, güzellik merkezi sahibi ve sahte doktordan şikayetçi oldu.