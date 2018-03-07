Diriliş Ertuğrul'un Günalp Kılıçarslan'ı kimdir gerçekte tarihte var mı nasıl öldü

TRT 1 dizisi Diriliş Ertuğrul yeni transferlerine hız kesmeden devam ederek kadroyu ve olay örgüsünü genişletiyor. Geçtiğimiz haftalarda Sinem Uslu ve Hasan Küçükçetin diziye dahil olmuşlardı. Ancak Diriliş Ertuğrul'un transferleri bitmedi. Diriliş Ertuğrul'da Engin Öztürk Günalp Kılıçarslan karakterine hayat verecek. Engin Öztürk'ün Günalp Kılıçarslan'ı canlandıracak olması izleyicinin Günalp Kılıçarslan kimdir sorusunu sormasına neden oldu. Diriliş Ertuğrul dizisine yeni katılan Günalp Kılıçarslan kimdir, gerçek tarihte var mı yaşamış mı ve nasıl öldü sorularının cevabı haberimizde.

GÜNALP KILIÇARASLAN KİMDİR; Diriliş Ertuğrul Günalp kim sorusundan sonra en çok merak edilen konu gerçek tarihte Günalp var mı? Hangi tarihlerde yaşamış? Diriliş Günalp karakteri dizide Emir Saadettin’in hafiyesi rolüyle dahil oluyor. Gerçek tarihte Emir Saadettin’in de mutlaka ajanları vardır fakat isim olarak kaynaklarda geçmiyor. Diriliş Günalp dizinin heyecanını artırmak için katılan bir karakter de olabilir. Belki kısa süre içinde diziden ayrılabilir. Diriliş Ertuğrul dizisinde Günalp karakteri gerçek tarihte Selçuklu döneminde yaşamış çok da önemli olmayan bir karakterdir. Ölümü ile ilgili resmi bilgiler bulunmuyor.

ENGİN ÖZTÜRK KİMDİR; 28 Eylül 1986 yılında dünyaya gelen yakışıklı oyuncu Engin Öztük aslen Eskişehir’lidir ve Eskişehir doğumludur. Baba tarafından Bulgar anne tarafından ise Selanik göçmeni olan oyuncu Engin Öztürk Fatmagül’ün Suçu Ne dizisinde Selim Yaşaran karakterini oynamıştır.

Gerçek çıkışını ise Behzat Ç. adlı polisiye dizisi ile gerçekleştiren Engin Öztürk daha sonra Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Selim karakterini oynamıştır. Engin Öztürk son olarak Star Tv ekranlarında yayınlanan yeni sezon dizisi Yüksek Sosyete dizisi oyuncuları kadrosunda yer almış ve dizide Kerem karakterini oynamıştır.