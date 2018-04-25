Diriliş Ertuğrul'u üç aydır böyle izliyorlar

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Ertuğrul Gazi Türbesi'nin yanında kiralanan Alp kıyafetleri, yurt içi ve dışında gerçekleştirilen sünnet düğünleri için kullanılıyor. Türbe girişinde bulunan Alp kıyafetlerini kiralayanlar, fotoğraf çektiriyor.
TRT1 'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra Söğüt'e yurt içi ve dışından gelen çok sayıda ziyaretçi, çarşamba günleri, diziyi kıraathanelerde izlemeyi tercih ediyor. Bir grup ise diziyi, üç aydır, Ertuğrul Gazi çay ocağında, Alp kıyafeti giyerek seyrediyor. Grup üyeleri, reklam aralarında ise bulgur pilavı yiyor, ayran içiyor.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Ertuğrul Gazi Türbesi'nin yanında kiralanan Alp kıyafetleri, yurt içi ve dışında gerçekleştirilen sünnet düğünleri için kullanılıyor. Türbe girişinde bulunan Alp kıyafetlerini kiralayanlar, fotoğraf çektiriyor.
TRT1 'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra Söğüt'e yurt içi ve dışından gelen çok sayıda ziyaretçi, çarşamba günleri, diziyi kıraathanelerde izlemeyi tercih ediyor. Bir grup ise diziyi, üç aydır, Ertuğrul Gazi çay ocağında, Alp kıyafeti giyerek seyrediyor. Grup üyeleri, reklam aralarında ise bulgur pilavı yiyor, ayran içiyor.
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