Diriliş Ertuğrul'u üç aydır böyle izliyorlar

TRT1 'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra Söğüt'e yurt içi ve dışından gelen çok sayıda ziyaretçi, çarşamba günleri, diziyi kıraathanelerde izlemeyi tercih ediyor. Bir grup ise diziyi, üç aydır, Ertuğrul Gazi çay ocağında, Alp kıyafeti giyerek seyrediyor. Grup üyeleri, reklam aralarında ise bulgur pilavı yiyor, ayran içiyor.